Spaudimas Vakarams įsikišti į karą Ukrainoje – kaip niekada rimtas: kas ir kodėl dvejoja

„Kai kurių sąjungininkų politikų galvose – šiaudai“, „Konfrontacijos su Putinu neišvengsime ir bent jau „norinčiųjų koaliciją“ reikės burti“, „Neapsimetinėkime, su Rusija jau kariaujame“ – tokių ir panašių, netgi dar jausmingesnių, aštresnių reakcijų Lietuvoje, kitose NATO šalyse netrūksta nuo pat vasario pabaigos. Karas Ukrainoje - atvira Rusijos agresija prieš kaimyninę šalį, regis, nepalieka abejingų ukrainiečiams draugiškose valstybėse. Bet emocijos kaista ir toliau.

Neryžtingumu, lėtumu, tariamu bailumu ar netgi atvirai – išdavystėmis kaltinamos kai kurios, ypač didžiosios Vakarų šalys raginamos „atsimerkti“, pamatyti tai, ką pabrėžia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kuris jau nesyk įspėjo, jog „Ukraina tėra tik pradžia“.

Todėl dabar jau ne laikas bijoti rizikuoti, reikia elgtis ryžtingai, nes esą „niekas agresoriaus dar nesustabdė nerizikuodamas“.

Ir, atrodytų, tokie pastebėjimai, raginimai bei spyriai į Vakarų minkštąsias vietas yra tiek morališkai, tiek paties Kremliaus veiksmais pagrįsti teiginiai: juk Rusijos nesustabdė prieš karą ne vieną sykį iš skirtingų valstybių aidėję žodiniai perspėjimai, ko ji sulauktų pradėjusi karą prieš Ukrainą, nepaveikė ir įvestos sankcijos. Nieko verti buvo ir Rusijos pažadai nepradėti invazijos.

O net ir patyrusi milžiniškų nuostolių fronte – tiek dėl ukrainiečių ryžto, valios, sumanumo, tiek dėl Vakarų šalių tiektų prieštankinių, priešlėktuvinių, kitų ginklų, amunicijos, Rusija, regis, nė neketina sustoti. Tiesiog užsispyrėliškai kartojama, kad „speciali karinė operacija“ esą vyksta pagal planą, o V. Putinas toliau dėsto beprotiškas fantazijas „apie Ukrainos gelbėjimą nuo nacių“ ir tikina, kad tikslai bus pasiekti.

Tad jei Kremlius neketina trauktis, toliau žudo Ukrainos gyventojus ir telkia pajėgas naujam puolimui Donbase, net jei jis, tikėtina, gali užtrukti labai ilgai, netgi jei pats V. Putinas esą serga nepagydoma liga ir vien dėlto linkęs toliau rizikuoti iki pat galo – esą, „kam toks pasaulis, jei jame nebus Rusijos“, tai Vakarams dabar yra pats laikas viską užbaigti: perduoti pačią pažangiausią ginkluotę, kokią turi patys, Ukrainai – viską: tankus, artileriją, naikintuvus – kuo daugiau, kuo skubiau.

O dar geriau – skelbti neskraidymo zoną virš Ukrainos – jei jau rusai nesugeba įveikti ukrainiečių, tai NATO karinės galios tikrai išsigąs, spruks pabrukę uodegas, prašys paliaubų, taikos, nesiryš stoti į kovą su galingiausiu kariniu Aljansu. Ir jau tikrai Kremliuje niekas nenuspaus branduolinio mygtuko. Na o pats V. Putinas – sutrikęs ir pripažinęs pralaimėjimą užvers bunkerio, kuriame pastaraisiais mėnesiais tūno, duris ir baigs dienas kaip Adolfas Hitleris.

Toks optimistinis įvykių scenarijus, regis, ne vienam įvykių vertintojui susuko galvą – viskas taip paprasta ir aišku. Tad ko gi laukia Vakarai, ko bijo, kodėl delsia?

(Ne)pagrįsti Ukrainos priekaištai

Savų priežasčių raginti, piktai reaguoti į tikrą ir tariamą Vakarų delsimą padėti Ukraina, žinoma, turi: Vokietija ilgą laiką atsisakė tiekti ginkluotę ukrainiečiams ir netgi blokavo anksčiau vokiečiams priklausiusių, tačiau pastaruoju metu Estijos turėtų haubicų D-30 perdavimą Ukrainai.

Kyjivas netgi simboliškai pademonstravo Berlynui, kad dabar iš vokeičių ne šiaip tikisi daugiau, bet ir prisimena, kas Vokietijoje yra Rusijos draugai: Vokietijos prezidentas Frankas-Walteris Steinmeieris, kuris planavo vykti į Kyjivą, sulaukė žinios, kad jo vizitas „nepageidaujamas“.

Vienas labiausiai prorusiškų Vokietijos politikų, buvęs užsienio reikalų ministras jau prasidėjus Rusijos invazijai galiausiai sugebėjo išspausti, kad „grįžti prie normalių santykių su Rusija nebus įmanoma, kol valdžioje yra V. Putinas“.

Tiesa, Ukraina pati buvo supykdžiusi Vakarų partneres, kai dar prieš karą menkino galimos Rusijos invazijos grėsmę – esą Kremlius karą pradėjo dar 2014, tad kas gi čia naujo.

Invazijos tikimybę, beje, neigė ir pati Rusija, kurios ambasadorius JTO Anatolijus Antonovas dar vasario 20-ąją tikino, kad Rusija „neketina atimti užsienio šalių teritorijų“ ir patvirtino, kad Donbasas yra Ukrainos dalis, nors JAV dar gerokai prieš karą atvirai dalijosi jautria žvalgybine informacija apie rengiamą Rusijos agresiją.

Vis dėlto Ukrainos prezidento patarėjas Oleksijus Arestovičius galiausiai pripažino, jog sprendimas neviešinti to, ką jau prieš mėnesį iki invazijos žinojo ukrainiečiai buvo priimtas siekiant išvengti „visiško chaoso“.

Atlaikę pirmąją, antrąją ir dar vieną Rusijos puolimo bangas, atmušę rusus nuo Kyjivo ukrainiečiai vėl ėmė garsiau prašyti: užverkite dangų, įveskite neskraidymo zoną ir duokite daugiau ginklų, nes jų sulaukiame nepakankamai, tokių skerdynių, kaip Bučoje ar Borodiankoje gali būti ir daugiau.

Paradoksalu, jog ginkluotės tiekimas – ypač prieštankinių „Javelin“ ir priešlėktuvinių „Stinger“ vyko kryptingai, gausiai ir to rezultatai – šimtai sunaikintos rusų karinės technikos. Pavyzdžiui, Lietuvos dovanotais „Stingeriais“ ukrainiečiai, kaip tikino Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, „sunaikino 8 taikinius“.

