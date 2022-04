V. Putinas tvirtino, kad Maskva neturėjo „jokio kito pasirinkimo“, tik Ukrainoje pradėti karinę operaciją, ir ten įgyvendins visus savo tikslus.

„Dėl to nėra jokių abejonių. Tikslai yra visiškai aiškūs ir kilnūs“, – sakė V. Putinas Vostočnyj kosmodrome Rusijos Tolimuosiuose Rytuose, kur vyko ceremonija Kosmonautikos dienai paminėti.

„Pagrindinis tikslas yra padėti Donbaso žmonėms“, – pareiškė jis.

Ukrainą jis vėl nepagrįstai kaltino genocidu.

V. Putinas Vostočnyj kosmodrome susitiko ir su savo sąjungininku, Vakarų nepripažįstamu Baltarusijos lyderiu Aliaksandru Lukašenka.

Antradienį Ukrainos naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu, pranešė, kad Rusijos kariuomenė Ukrainoje nuo vasario 24 d. jau neteko apie 19,6 tūkst. žmonių.

Be to, per šį laikotarpį Rusijos kariuomenė neteko 732 tankų, 1 946 šarvuotųjų kovos mašinų, 349 artilerijos sistemų, 111 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 63 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 157 lėktuvų, 140 sraigtasparnių, 1 406 automobilių, 7 laivų, 124 dronų.

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.