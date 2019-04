Alanas Dzeranovas (žurnalisto perfrazuota citata) Riebalai – viena pagrindinių mūsų organizmo dalių ir jų tikrai nereikia bijoti, tačiau reikėtų vartoti mažiau gyvulinės kilmės riebalų – lašinių arba kiaušinių. Jei kas dieną suvalgote po kiaušinį – sočiųjų, gyvulinės kilmės riebalų kaip ir užtenka.

Į klausimus apie sveiką subalansuotą mitybą paskaitoje „Sveika gyvensena – kaip laimingos šeimos pagrindas“ mėgino atsakyti sveikos gyvensenos treneriu prisistatantis Alanas Dzeranovas. Vėliau paskaitos medžiaga pateikta straipsnyje „Treneris Dzeranovas pasidalijo sveikatos receptu: kaip pradėti dieną, kodėl auga svoris ir ar tikrai jums reikia sporto klubo“.

Kas melas

Riebalų suvartojimo tema straipsnyje pateikiama A. Dzeranovo citata, kurioje nurodoma, jog žmogui, norint gauti dienos sočiųjų riebalų normą, pakanka suvalgyti vieną kiaušinį.

DELFI nusprendė įsitikinti, ar tikrai vienas suvalgytas kiaušinis užtikrina visą dienos gyvulinės kilmės riebalų kiekį.

Susisiekus su pačiu citatos autoriumi, jis paneigė šį teiginį, tvirtindamas, kad tekste cituojant įsivėlė klaida. „Tikrai nepakanka vieno kiaušinio. Man, sveriančiam 92 kg, reikėtų maždaug 3–4 kiaušinių, esant fiziškai aktyviam, norint gauti sočiųjų riebalų normą.“

Išklausius paskaitos įrašą, paaiškėjo, kad tekste iš tiesų įvelta klaida, o treneris paskaitoje nurodo, kad sočiaisiais riebalai žmogaus kūnas aprūpinamas kasdien suvalgant kiaušinienę, o ne vieną kiaušinį.

Kilmė

Iš tiesų, viename kiaušinio trynyje yra maždaug 5 gr riebalų, tačiau tik mažiau nei pusę jų, maždaug 2 gr, sudaro sotieji riebalai. Remiantis Amerikos širdies asociacijos rekomendacijomis, maždaug 5–6 proc. žmogaus kasdienės kalorijų normos turėtų sudaryti sotieji riebalai. Taigi, jei žmogus per dieną gauna 2000 kalorijų, tuomet jam per dieną užtenka gauti maždaug 13 gr sočiųjų riebalų. Padalinus šį skaičių iš kiaušinio trynyje esančių baltymų kiekio gauname 6,5 kiaušinio per dieną.

Žinoma, toks kasdienis kiaušinių kiekis būtų per didelis ir galimai žalingas sveikatai vien dėl kiaušinyje esančio cholesterolio, jo viename trynyje yra 200 mg. Anksčiau manyta, kad tarp su maistu gaunamo cholesterolio ir cholesterolio, esančio kraujyje, galima dėti lygybės ženklą. Dėl šios priežasties iki 2015 metų į „Mitybos gaires amerikiečiams“ buvo įrašyta maksimali rekomenduojamo su maistu gauti cholesterolio norma – 300 mg. Tiek cholesterolio žmogus gautų per dieną suvalgęs 1,5 kiaušinio.

Tolimesni mitybos tyrimai atskleidė, kad tarp su maistu gaunamo cholesterolio ir cholesterolio lygio kraujyje pokyčių egzistuoja tik labai menkas ryšys, nedarantis reikšmingos įtakos sveikatai, taigi, 300 mg rekomenduojama cholesterolio dienos norma iš mitybos gairių pašalinta.

Žalią šviesą kiaušiniams uždegė ir Harvardo mokslininkų atliktas išsamus tyrimas, kurio metu tirta beveik 40 000 vyrų ir 80 000 moterų. Jo metu paaiškėjo, kad suvalgytas vienas kiaušinis per dieną sveikiems žmonėms nepadidina rizikos susirgti širdies ligomis.

Tačiau tai nereiškia, kad, norint palaikyti gerą sveikatą, rekomenduojama kas dieną sukirsti trijų kiaušinių omletą. 2008 metais įgyvendintas tyrimas „Kiaušinių vartojimas ir širdies nepakankamumo rizika tiriant gydytojų sveikatą“ atskleidė, kad daugiau nei vienas kiaušinis kasdienėje mityboje gali padidinti tikimybę susirgti širdies ligomis ateityje.

Atsižvelgiant į tyrimų rezultatus, saugu teigti, kad vienas kiaušinis negali atstoti viso rekomenduojamo per dieną suvartoti sočiųjų riebalų kiekio, tačiau dviejų kiaušinių patiekalas kasdien taip pat nėra palankus sveikatai, kartu su kitais faktoriais galintis nulemti širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimus.