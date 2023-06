Prieš NATO susitikimą Vilniuje Lukašenka ir Putinas paruošė branduolinę provokaciją: ko galima sulaukti

„Mums reikia branduolinių ginklų ir mes juos gausime“ – taip galima pavadinti spektaklį, kurio pagrindiniai aktoriai – A. Lukašenka ir V. Putinas viešumoje žaidžia jau kelerius metus.

Kadangi spektaklio turinys yra ne apie dujas ar paskolas, net ne apie įprastą karinę ginkluotę, o galingiausius žmonijos istorijoje žinomus masinio naikinimo ginklus, abiejų režimų lyderiai puikiai supranta, kad reakcijos bus – nereaguoti negali nei kaimynės, nei pasaulio žiniasklaidos priemonės.

Tad kai šią savaitę pasirodė eilinė to paties spektaklio dalis, abu aktoriai tarsi susitarę kalbėjo apie rusiškų branduolinių ginklų perkėlimą į Baltarusiją kaip apie jau tariamai įvykusį faktą ir kaip apie tęstinio, didesnio proceso dalį.

Kalbėta nevengiant lengvabūdiškų juokelių, tarsi būtų kalbama apie bulvių pervežimą, o kartu ir laidant grasinančias užuominas su daugeliui girdėtų miestų pavadinimais.

„Bombos yra tris kartus galingesnės už tas, kurios (buvo numestos) ant Hirošimos ir Nagasakio. Ten žuvo 80 tūkst. iš karto, 250 tūkst. nuo vieno smūgio. O čia – tris kartus galingesnė! Iki milijono žmonių žūtų iškart, – sakė A. Lukašenka, duodamas interviu Kremliaus propagandistei, Putino lėle vadinamai Olgai Skabejevai ir šypsodamasis pridūrė – tegu priešai dreba!“.

Tai, kad tokiame tipiškai parodomajame interviu priešais išrikiuotą karinę techniką A. Lukašenka eilinį sykį nusišnekėjo apie branduolinių ginklų galią, jų panaudojimą Japonijoje Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, jau neturėtų stebinti.

Kas turėtų stebinti, tai, kad visas šis spektaklis su branduoliniais ginklais be menkiausių tariamo jų perkėlimo įrodymų toliau tęsiasi ir neatsitiktinai siejamas su vienu svarbiausių įvykių regione šių metų liepą – NATO viršūnių susitikimu Vilniuje.



Tad dilema, regis, aiški: ar provokuodami branduoliniais ginklais V. Putinas ir A. Lukašenka siekia vien tik įbauginti kaimynes, visą NATO, ar esama kitų – praktiškesnių sumetimų?

Baugina išpūstais skaičiais

Dar prieš atvirą Rusijos karą Ukrainoje A. Lukašenka viešai ne kartą siūlymo forma prašė branduolinių ginklų ir jų pristatymo priemonių. Pastarųjų sulaukė greičiau dėl kelių priežasčių.

Pirmiausiai todėl, kad tai yra paprasčiau: branduoliniai ginklai be jų pristatymo priemonių – orlaivių, raketinių sistemų, prie kurių tvirtinamos branduolinės galvutės, yra iš esmės nieko verti užtaisai. Perkelti lėktuvus arba balistinių raketų sistemas „Iskander“ nėra sudėtinga.

Kita priežastis yra susijusi su branduolinių ginklų kontrole. Kad ir kaip A. Lukašenka O. Skabejevai tariamai atsainiai bandė sumenkinti faktą, jog jis pats nekontroliuos branduolinių ginklų, esą tereikia paskambinti V. Putinui ir viskas bus sutarta, jų panaudojimo klausimas priklauso tik nuo Rusijos prezidento malonės, tad būtent tokios ginkluotės kontrolė yra esminis veiksnys.

Turėdama didelį branduolinių ginklų arsenalą Rusija jo nedalija nė vienai valstybei. Netgi Kubos raketų krizės metu 1962-ųjų rudenį, kai Kremlius buvo dislokavęs dešimtis branduolinių ginklų komunistinėje Kuboje, o į šios diktatoriaus Fidelio Castro prašymus, reikalavimus ir maldavimus perduoti bent dalį tokių ginklų į kubiečių rankas Maskva atsakė labai aiškiu „ne“.

Tad ir 2022-ųjų pabaigoje prasidėjęs A. Lukašenkos bei V. Putino žaidimas, iš pradžių slapukaujant, kalbant apie „specialiuosius užtaisus“, o šių metų pavasarį jau ir atvirai žadant dislokuoti branduolinius ginklus, esą ne tik taktinius, bet ir strateginius neatsitiktinai pavirto į šou, kuriame abu lyderiai ėmė varžytis, kas sugebės pasakyti ką nors neva dar skandalingesnio ar bauginančio.

Pavyzdžiui, A. Lukašenkos samprotavimai apie Hirošimos ir Nagasakio bombardavimus, jų metu panaudotų bombų galią ir padarytą žalą, lyginant ją su tariamai gautomis branduolinėmis galvutėmis, rodo, jog neverta tikėti nė vienu jo žodžiu.

Per abu bombardavimus 1945-ųjų rugpjūčio pradžioje išties žuvo apie 200 tūkst. žmonių. Vis dėlto Hirošimos bombos galia siekė 15, o Nagasakio – 22 kilotonų. „Tris kartus galingesnis užtaisas“, t.y. toks, kokių giriasi sulaukęs A. Lukašenka, būtų nuo 35 iki 66 kilotonų, t.y. toks, koks atitiktų galią tos taktinės branduolinės galvutės, kuri montuojama „Iskander“ sistemos raketoje.

Tačiau tokios galvutės detonavimas niekaip negali pražudyti „iki milijono žmonių“, turint omenyje potencialius „Iskander“ taikinius 500 km nuotoliu.

Pavyzdžiui, netgi vienas tikėtinų civilinės paskirties taikinių arčiausiai Baltarusijos – Varšuva, kuri ne kartą per Rusijos ir Baltarusijos pratybas „Zapad“ yra tapusi imituotos branduolinės atakos taikiniu, teturi 1,76 mln. gyventojų.

Remiantis atvirųjų šaltinių duomenimis, JAV mokslininko Alexo Wellersteino sukurtu branduolinių ginklų panaudojimo žemėlapiu „NUKEMAP“, tokios galios sprogmuo gali pražudyti apie 120 tūkst. žmonių, nors tikrasis skaičius priklauso nuo daugelio veiksnių, tokių kaip atakos laikas, tikslumas, detonacijos aukštis ir pan.

Nors tai bet kuriuo atveju yra milžiniškas aukų skaičius, o ir pats panaudojimo scenarijus – ypač menkai tikėtinas, turint omenyje visas pasekmes pačiai Rusijai ir Baltarusijai, nebent tai būtų tikro Trečiojo pasaulinio karo – branduolinio konflikto dalis, kalbos apie milijoną aukų yra akivaizdus siekis išpūsti galią, įbauginti ginkluote. O ar A. Lukašenka išties ją turi?

Pastebėti – nesudėtinga, o jokių požymių nėra

Sulaukęs tokio klausimo neteisėtas Baltarusijos lyderis akivaizdžiai sutriko ir šypsodamasis ėmė sukti kalbą į šoną – esą viskas bus daroma „žingsnis po žingsnio“. Pats V. Putinas savo kalboje Sankt Peterburge šią savaitę patikino, kad pirmieji branduoliniai ginklai į Baltarusiją jau pristatyti.

Nors dar praėjusią savaitę per susitikimą su A. Lukašenka Sočyje V. Putinas sakė, kad taktiniai branduoliniai ginklai bus pristatyti į Baltarusiją tik po liepos 7–8 dienos, t.y. prieš pat NATO viršūnių susitikimą Vilniuje.

Tuo metu JAV šią savaitę teigė, kad neužfiksavo jokių požymių, kurie rodytų, kad praktiškai įgyvendinami V. Putino ir A. Lukašenkos deklaruojami planai dislokuoti Rusijos taktinius branduolinius ginklus Baltarusijos teritorijoje. Tai pirmadienį pareiškė Baltųjų rūmų nacionalinio saugumo koordinatorius Johnas Kirby.

„Mes nematome jokių požymių, kad branduolinių ginklų judėjimas vyksta ar artėja“, – sakė J. Kirby. Tokie žodžiai yra ypač iškalbingi, mat branduolinių ginklų perkėlimo ar juo labiau įkurdinimo procedūra yra sudėtinga, reikalaujanti daug investicijų į infrastruktūrą, apsaugą, o svarbiausia – nesunkiai aptinkama žvalgybinių pajėgumų.

Pati branduolinių ginklų saugykla netgi pagal rusų standartus turi atitikti tam tikrus reikalavimus: būtina ne tik perimetro apsauga, specialios saugios patalpos, kuriose laikomos kovinės galvutės, bet ir saugūs atgabenimo ir išgabenimo keliai.

A. Lukašenka antradienį vakare paskelbtame interviu sakė, kad jo šalis turi daug branduolinių saugyklų, likusių nuo sovietinių laikų, ir penkias ar šešias iš jų atnaujino.

Iš tikrųjų nestrateginių arba taktinių branduolinių ginklų saugyklos Smurgainyse, Giedgaliuose – kadaise lietuviškose salose Baltarusijoje, kurios iš pradžių tapo rusų karininkų salomis, o tada, 1996-ųjų lapkritį išgabenus paskutinius branduolinius ginklus iš Baltarusijos teritorijos – nereikalingomis, apleistomis teritorijomis.

Būtent visose minėtose bazėse, kur A. Lukašenka esą išsaugojo buvusią infrastruktūrą, šiuo metu niekas neprimena ypatingos svarbos objektų. Pavyzdžiui, aerodromas šalia Zasimovičių dabar apleistas ir apžėlęs žole, šalia jo veikia tik žemės ūkio prekybos įmonė.

Branduolinių ginklų saugykla Smugrainyse apleista, čia treniruojasi tik baltarusių pasieniečiai, kurie uždarbiauja iš migrantų gabenimo į Lietuvą schemų. Apleista ir Giedgalių bazė, Minoitų bazės teritorijoje įrengtos baldų ir prekybos grybais įmonės.

Netgi šalia kadaise ypač slapto objekto Gomelis 32, į vakarus nuo Gomelio, šiandien buvusios branduolinių galvučių saugyklos teritorijoje jau kelis kartus pasikeitė paskirtis – vietoje buvusios bazės iš pradžių buvo įrengtas moterų kalėjimas, o dabar veikia siuvykla, kuri vykdo valstybinius užsakymus, t.y. siuvamos uniformos ir kiti spec. paskirties drabužiai.

Siekia kontrolės, kurios neturėjo ir neturės

Ir nepaisant to, A. Lukašenka toliau užsispyręs kalba apie branduolinius ginklus, tarsi jie priklausytų jam ir jo faktiškai valdomai šaliai, kur neva turėtų būti sugrąžinti.

„Iš pradžių prašiau Vladimiro Putino. Paskui draugiškai primygtinai pareikalavau – grąžink kol kas man šį ginklą [taktinį]. Man jo užteks“, – aiškino jis.

Iš tikrųjų A. Lukašenka negalėjo ir negali kontroliuoti branduolinių ginklų. Sovietmečiu iki pat 1991 m. Sovietų sąjungos žlugimo Baltarusijoje buvo apie 1120 branduolinių užtaisų.

Today, during his address, Lukashenka said that he gave an order to restore the sites designed for launching Topol mobile strategic missile systems, which were withdrawn from Belarus in 1996. Tactical nuclear weapons in Belarus will be under his control:https://t.co/EGGsHgvWrQ pic.twitter.com/gowPDNxUmm