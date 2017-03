Sirijos kariuomenė tvirtina numušusi Izraelio lėktuvą ir smogusi kitam

„Mūsų oro gynyba juos apsupo ir numušė vieną karo lėktuvą virš okupuotos teritorijos, smogė dar vienam ir privertė likusius išskristi“, – sakoma kariuomenės pranešime, kurį paskelbė naujienų agentūra SANA.

Izraelio oro pajėgos anksčiau pranešė naktį įvykdžiusios kelis antskrydžius Sirijoje, tačiau, jų teigimu, nė viena iš Sirijos pajėgų paleistų raketų „žemė–oras“ nekliudė izraeliečių orlaivių.

Izraelio aviacija Sirijoje naktį surengė kelis antskrydžius, kuris išprovokavo sirus paleisti kelias raketas „žemė–oras“, o viena jų buvo numušta, penktadienį pranešė šalies kariuomenė.

Tai buvo pats rimčiausias incidentas tarp dviejų valstybių nuo 2011-ųjų kovą, kai prasidėjo Sirijos pilietinis karas. Be to, abi šalys formaliai nėra užbaigusios konflikto nuo 1967-ųjų Šešių dienų karo, per kurį Izraelis užėmė ir aneksavo Golano aukštumas.

„Naktį... aviacija taikėsi į kelis taikinius Sirijoje“, – sakoma Izraelio kariuomenės pranešime.

„Iš Sirijos po misijos buvo paleistos kelios priešlėktuvinės raketos, o (kariuomenės) oro gynybos sistemos numušė vieną iš raketų“, – sakoma pranešime.

Nė viena iš raketų nepataikė į taikinius, pridūrė kariuomenė.

Izraelio ir užsienio žiniasklaida pranešė, kad antskrydžiais Sirijoje izraeliečiai taikėsi į Libano kovinės grupuotės „Hizbollah“ ginklų vilkstines. Pastarasis judėjimas 2006 metais kariavo su Izraeliu, o dabar Sirijoje palaiko Damasko režimą.

Visgi paprastai Izraelis oficialiai to nekomentuoja.

Nuo raketų ugnies naktį įsijungė Jordano Slėnio oro reidų sirenos, pranešė Izraelio kariuomenė.

Iš Sirijos teritorijos paleistą raketą į šiaurę nuo Jeruzalės numušė Izraelio priešraketinės gynybos sistema „Arrow“ („Strėlė“), pranešė šalies žiniasklaida.