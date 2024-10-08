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Выборы в Сейм Литвы 2024
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Беларусь
RUS Delfi
В Беларуси начато новое крупное дело против оппозиционеров
RUS Delfi
Протасевичу отменили штраф, он вылетел из Беларуси в Дубай
RUS Delfi
В Беларусь залетели как минимум 8 российских дронов
RUS Delfi
Лукашенко подписал указ о помиловании 30 политзаключенных
RUS Delfi
Лукашенко заявил, что ПВО Беларуси сбили ударные беспилотники из Украины
RUS Delfi
Лукашенко помиловал приговоренного к смерти гражданина ФРГ
RUS Delfi
В Беларуси приговорён к смертной казни гражданин Германии
RUS Delfi
Интуитивный диктатор. Как Александр Лукашенко 30 лет правит Беларусью
RUS Delfi
Беларусь объявила о безвизовом режиме для европейцев
RUS Delfi
Лукашенко: На границе с Украиной ликвидирована напряженность
RUS Delfi
Правозащитники сообщили об освобождении 10 политзаключенных в Беларуси, Минск передал Киеву украинского "диверсанта" Николая Швеца.
RUS Delfi
Лукашенко заявил, что пограничники усилили границу Беларуси. На позиции вывели "Искандеры"
RUS Delfi
В Беларуси подписан закон о приостановке действия ДОВСЕ
RUS Delfi
Лукашенко пригрозил Западу апокалипсисом
RUS Delfi
В Беларуси приравняли к порнографии демонстрацию ЛГБТ+
RUS Delfi
В Беларуси - первый арест за отрицание геноцида белорусов
RUS Delfi
Лукашенко хочет стать президентом в седьмой раз
RUS Delfi
Лукашенко заявил, что в 2025 году пойдёт на выборы
RUS Delfi
Парламентские выборы в Беларуси проходят без оппозиции
RUS Delfi
В Липецке после атаки дрона загорелся сталелитейный завод
RUS Delfi
В белорусской колонии умер политзаключенный Игорь Ледник
у него остановилось сердце
RUS Delfi
Лукашенко разрешил военным применять оружие против граждан
RUS Delfi
В Беларуси идут массовые обыски и задержания оппозиционеров
RUS Delfi
Беларусь включила ядерное оружие в свою военную доктрину
RUS Delfi
В Беларуси кот спас мужчину от гибели на пожаре
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RUS Delfi
В Беларуси задержали участников частной вечеринки
RUS Delfi
В Беларуси за год задержали 125 человек, вернувшихся из-за границы
RUS Delfi
У нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич угрожают отобрать ее квартиру в Минске
RUS Delfi
В старинном дворце под Гродно нашли бутылки с вином 200-летней выдержки. Можно ли его пить?
RUS Delfi
Белорусы рассказали, выгодно ли сейчас ездить закупаться в Литву и Польшу
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Delfi
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Детектор лжи