Лукашенко помиловал приговоренного к смерти гражданина ФРГ

Белорусский правитель Александр Лукашенко помиловал гражданина Германии Рико К. (Rico K.), которого приговорили в Беларуси к смертной казни. Об этом сообщила пресс-служба белорусского политика во вторник, 30 июля.

Как утверждает администрация Лукашенко, для принятия решения он „пригласил на разговор людей, погруженных в процесс по делу“ Рико К. Ранее сообщалось, что гражданин Германии обратился к правителю Беларуси с просьбой о помиловании - об этом написал близкий к администрации Лукашенко Telegram-канал „Пул первого“.

Позднее в МИД Германии подтвердили информацию о помиловании Рико К. „Это обнадеживающая новость“, - заявила пресс-секретарь ведомства агентству Reuters.

Дело Рико К.