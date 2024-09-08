В Беларусь залетели как минимум 8 российских дронов

Как минимум восемь беспилотников вошли в воздушное пространство Беларуси во время российского обстрела территории Украины в ночь на субботу, 7 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщает белорусский проект „Беларускі Гаюн“.

Уточняется, что семь из восьми беспилотников были ударными, еще один - разведывательный. Из опубликованного поста следует, что большинство из них пролетали в Украину через Гомельскую область. Однако сообщается также, что около пяти часов утра по местному времени на территорию страны залетел БПЛА типа Shahed, который направился в сторону границы с Литвой и преодолел расстояние в 200 километров. Что с ним случилось далее - неизвестно.