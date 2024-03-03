В Беларуси - первый арест за отрицание геноцида белорусов

В декабре 2021 года Палата представителей Национального собрания страны приняла закон "О геноциде белорусского народа". Статью в Уголовный кодекс Беларуси добавили в начале 2022 года. За отрицание факта "геноцида белорусского народа" предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, а повторно - до десяти лет лишения свободы.

Под "геноцидом белорусского народа" в законе подразумеваются преступления, которые нацисты и их пособники, а также антисоветские "националистические формирования" совершили в период с 22 июня 1941-го по 31 декабря 1951-го годов на территории Белорусской Советской Социалистической Республики (БССР).

При этом, как указывают эксперты, формулировки закона и его интерпретация Лукашенко фактически отрицают факты Холокоста на территории Беларуси. При это Лукашенко заявил, что евреи "смогли доказать "свой" Холокост" и "весь мир сегодня преклоняется перед ними, даже боятся пальцем в них показать". И в Израиле, и в западных еврейских изданиях это высказывание вызвало критику, а самого Лукашенко обвинили в антисемитизме.