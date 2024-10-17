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Выборы в Сейм Литвы 2024
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Литва
RUS Delfi
Мужчина, планировавший выпад в Вильнюсе – в руках врачей: выясняются его намерения
RUS Delfi
Михаил Подоляк: какой фактор сдерживания будет работать?
RUS Delfi
Суд разрешил взять Германаса под стражу на два месяца
RUS Delfi
Гибель погибшей в Каунасе девушки обросла слухами
RUS Delfi
Вопрос к юристу: нужна ли жителю квартиры доверенность владельца для учреждения жилтоварищества и участия в его деятельности?
RUS Delfi
Незаконная вырубка леса в Молетском районе: ущерб природе – почти 27 000 евро
RUS Delfi
Продажи квартир премиум-класса в Вильнюсе – самые большие за последние три года
RUS Delfi
Источники: как правоохрана заманила Германаса в Вильнюс
задержаны не только Тринкунайте, Германас и Навицкас
RUS Delfi
Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: план победы, отмененный "Рамштайн" и война с КНДР
RUS Delfi
В Литве стартует кампания "Давайте не будем соучастниками преступления, не позволим пьяным водить машину"
RUS Delfi
Президент Литвы о "Плане победы" Зеленского: это наша невыполненная работа
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RUS Delfi
Приближается великолепное зрелище – яркое и большое суперлуние
37
RUS Delfi
Президент о проводимом расследовании в отношении Foxpay: это крупнейший скандал за последние несколько лет
RUS Delfi
Спикер Сейма: заметны попытки Офиса президента реабилитировать "Зарю Немана"
RUS Delfi
Синоптики: минувшая ночь была самой холодной этой осенью
RUS Delfi
На фото запечатлена Тринкунайте в сопровождении сотрудников СРФП
RUS Delfi
В октябре в Литве произошло три несчастных случая на производстве со смертельным исходом
RUS Delfi
Украинская фирма построит в Литве завод взрывчатки
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RUS Delfi
Лидер Партии свободы: после провальных выборов возросло число желающих вступить в партию
RUS Delfi
В столице избит и ограблен мужчина
RUS Delfi
В Каунасе погибла упавшая с моста девушка
RUS Delfi
Пассажир уверяет, что попал в Вильнюсе в абсурдную ситуацию: меня обыскивали, как преступника
комментарий Литовских аэропортов
RUS Delfi
Прогноз синоптиков: придет бабье лето, воздух прогреется до 15 градусов
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RUS Delfi
Работник литовской компании провел забастовку в Нидерландах, требовал выплатить зарплату
компания обвинения отклоняет
RUS Delfi
Сообщается, когда состоятся похороны Матаса: у близких есть одна просьба
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RUS Delfi
Воры нацелились на заработок торговцев тыквами
RUS Delfi
В среду в Вильнюсе горел троллейбус
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RUS Delfi
Вниманию водителей: на дорогах проверяют автомобили на уровень загрязнения
RUS Delfi
Завершились международные учения Geležinis Vilkas 2024-II
RUS Delfi
Глава МИД Литвы в Одессе: мы должны перестать бояться Россию
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Delfi
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