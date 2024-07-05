Правозащитники сообщили об освобождении 10 политзаключенных в Беларуси, Минск передал Киеву украинского "диверсанта" Николая Швеца.

„Не удивляйтесь, если через несколько дней на свободу выйдут очень тяжелобольные, как пишут, наши, которые не успели сбежать и находятся в местах на таких отдаленных, которые ломали и разрушили страну в 2020 году. Но это, действительно, тяжелобольные. В основном, с раковыми заболеваниями“.