В Беларуси приравняли к порнографии демонстрацию ЛГБТ+

Белорусские чиновники, таким образом, криминализовали демонстрацию гомо- и бисексуальных отношений, предложив трактовать их наряду с "антиэстетичными сценами полового акта, сексуальных извращений". Кроме того, в Минкульте дали свое определение "нетрадиционным отношениям", поставив гомосексуальность и транссексуальность в один ряд с зоофилией, некрофилией, садизмом, эксгибиционизмом и сексом одного человека одновременно с несколькими людьми одного или разных полов.

Министерство также дало свое определение педофилии: по мнению белорусских чиновников, это "нетрадиционные половые отношения между людьми, один из которых не достиг возраста 18 лет". При этом возрастом сексуального согласия в Беларуси считается 16 лет.