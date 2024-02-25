Парламентские выборы в Беларуси проходят без оппозиции

Гражданам Беларуси предстоит избрать Палату представителей и местные советы. На 110 мест в нижней палате претендуют 265 человек. В парламентской кампании участвуют претенденты от четырех политических партий: организации "Белая Русь", созданной в 2023 году и работающей в поддержку правителя страны Александра Лукашенко , Коммунистической партии, существующей с 1996 года, Республиканской партии труда и справедливости (РПТС), поддерживающей Лукашенко, и Либерально-демократической партии (ЛДПБ), называющей себя "конструктивно-оппозиционным" движением.

В Беларуси в воскресенье, 25 февраля, проходят парламентские выборы, к участию в которых не допущены представители оппозиции и на которых отсутствуют западные наблюдатели. Это первое голосование в стране после президентских выборов 2020 года, повлекших за собой массовые протесты из-за многочисленных фальсификаций и нарушений. Результаты тех выборов не были признаны западными странами, а протесты тогда были жестоко подавлены властями.

Оппозиция призвала игнорировать выборы

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала нынешние выборы "военной операцией против собственного народа" и призвала игнорировать их. "Так называемые выборы режима в Беларуси сегодня не соответствуют никаким демократическим стандартам и больше напоминают военную операцию против собственных граждан, конституции и здравого смысла. Я призываю белорусов и международное сообщество категорически отвергнуть этот обман", - заявила Тихановская.

Лукашенко заявил, что пойдет на выборы в 2025 году

Лукашенко на избирательном участке заявил журналистам, что никому не удастся добиться его свержения. "Ни один из вариантов у них, даже самый радикальный, не пройдет в Беларуси. Мы умеем делать выводы из прежних своих ошибок. Поэтому надеяться им не на что", - сказал он.