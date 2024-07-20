В Беларуси приговорён к смертной казни гражданин Германии

МИД Германии не назвал имя своего гражданина. Ранее в пятницу белорусская правозащитная организация „Весна“ сообщила со ссылкой на неназванные источники, что гражданин Германии, по имени Рико Кригер, приговорен в Беларуси к смертной казни по обвинениям, связанным с терроризмом и наёмничестве.

По сведениям „Весны“, Кригер находился под стражей с ноября 2023 года. Он осуждён 24 июня.Правозащитная группа „Весна“ заявила, что обвинения связаны с участием Кригера в действиях полка Калиновского — группы белорусских эмигрантов, воюющих за Украину.