Лукашенко разрешил военным применять оружие против граждан

Применение оружие против граждан, согласно документу, дозволяется даже в случае совершения ими административных правонарушений.
В изменениях, которые внёс Лукашенко, также говорится, что военнослужащий "не несёт ответственности за ущерб", причинённый в результате стрельбы, когда она "осуществлялась в соответствии с требованиями общевойсковых уставов".
Ранее Лукашенко подписал поправки в закон "Об органах государственной безопасности", согласно которому работникам спецслужб позволяется применять оружие против женщин, детей и инвалидов в "случаях оказания ими вооружённого сопротивления, совершения вооруженного либо группового нападения или иных действий, угрожающих жизни или здоровью людей".