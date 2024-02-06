Лукашенко разрешил военным применять оружие против граждан

Применение оружие против граждан, согласно документу, дозволяется даже в случае совершения ими административных правонарушений.

В изменениях, которые внёс Лукашенко, также говорится, что военнослужащий "не несёт ответственности за ущерб", причинённый в результате стрельбы, когда она "осуществлялась в соответствии с требованиями общевойсковых уставов".