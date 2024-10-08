В Беларуси начато новое крупное дело против оппозиционеров

СК Беларуси обвиняет фигурантов дела в „попытке разработать план по срыву выборов в 2025 году“. „Платформа 2025“ была создана для „посягательства на конституционный строй, вмешательство извне во внутренние дела, навязывания политического курса, противоречащего национальным интересам нашей страны, деструктивного информационного воздействия, дискредитации либо срыва электоральной кампании, нагнетания напряженности и противостояния в обществе“, - утверждает следствие.

Дело возбуждено из-за „Платформы 2025“ - документа, принятого белорусскими демократическими силами на конференции „Новая Беларусь“ в Вильнюсе в августе. В нем говорится, что Лукашенко „преступно удерживает власть“, госструктуры Беларуси не легитимны проводить выборы, а главные задачи „Платформы 2025“ -“объединение усилий для освобождения политзаключенных и прекращения репрессий в Беларуси“.

Следственный комитет (СК) Беларуси возбудил новое крупное уголовное дело против оппонентов белорусского правителя Александра Лукашенко . Его фигурантами стали 45 человек, их имущество арестовано, сообщила утром во вторник, 8 октября, пресс-служба СК.

„День достоинства - 2024“

Кроме того, Следственный комитет Беларуси сообщил, что установлены „еще 22 лица, которые присоединились к деятельности (лидера оппозиции - Ред.) Тихановской и ее сторонников по захвату государственной власти в Республике Беларусь неконституционным путем“. Все они признаны подозреваемыми.

В СК также объявили о возбуждении уголовного дела против участников уличных собраний в рамках „Дня достоинства - 2024“, которые были организованы к очередной годовщине белорусских протестов и прошли „в городах Чехии, Украины, Финляндии, Польши, Латвии, Литвы, Германии, Грузии, США и еще некоторых стран“.