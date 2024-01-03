В Беларуси кот спас мужчину от гибели на пожаре

О возгорании в пятиэтажке по улице Ф. Скорины сообщил спасателям местный житель вчера в в 11:47. Из окна на четвертом этаже выбивался дым.

Как рассказал позже хозяин квартиры, он спал и проснулся от жалобного мяуканья домашнего кота. Выйдя из комнаты, он обнаружил, что горит кухня. Мужчина попытался самостоятельно ликвидировать возгорание, но безуспешно. После этого он вышел на балкон и ждал прибытия МЧС.

Из вышерасположенных квартир спасатели эвакуировали 7 человек, в том числе 2 детей. Медицинская помощь им не потребовалась, после проветривания они вернулись в свои квартиры.

Работники МЧС ликвидировали пожар. Огнем повреждена мебель, имущество в кухонном помещении, закопчены стены, потолок в квартире.

При попытке самостоятельного тушения хозяин квартиры получил термические ожоги, его госпитализировали в районную больницу в состоянии средней степени тяжести.