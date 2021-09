Kai prieš dvidešimt metų Afganistane veikė „Al Qaeda“, Aminas ul-Haqas buvo šios teroristinės organizacijos lyderio apsaugos vadovas.

Neilgai trukus po 2001 metų Rugsėjo 11-osios atakų Jungtinės Valstijos jį paskelbė visam pasauliui pavojingu teroristu. Jis pabėgo į kaimyninį Pakistaną, kur trejus metus kalėjo.

Iš šią savaitę paviešinto vaizdo įrašo matyti, kaip mašina važiuoja pro negausią minią, o tada stabteli. Aminas ul-Haqas nuleidžia langą. Susirinkę asmenys susiburia prie automobilio iš keleivio pusės. Vyrai vienas paskui kitą stengiasi sugriebti ir net pabučiuoti buvusio Osamos bin Ladeno padėjėjo ranką. Du iš minios žengia šalia iš lėto judančio automobilio, kad tiktai būtų kuo arčiau Amino ul-Haqo.

Iš paskos rieda solidi transporto priemonių vilkstinė. Automobiliuose – iki dantų ginkluoti kovingai nusiteikę asmenys. Vienur kitur plevėsuoja Talibano vėliavos.

Jeigu bus oficialiai patvirtinta, kad Aminas ul-Haqas sugrįžo į Nangarharo provinciją, tai bus dar vienas priminimas Vakarams, kad, nepaisant Talibano garantijų, Afganistanas turi nemenką potencialą ir vėl tapti tarptautinio terorizmo lizdu.

Anot žvalgybos pateiktų ataskaitų, „Al-Qaeda“ atgis per 18–24 mėnesius po JAV pasitraukimo.

„Beveik nekyla abejonių, kad „Al-Qaeda“ vėl atras saugų prieglobstį Afganistane ir juo pasinaudodama ims kurpti teroristinių veiksmų planus, taikinyje matydama Jungtines Valstijas ir kitas šalis“, – dienraščiui „The New York Times“ nurodė buvęs JAV Valstybės departamento koordinatorius Nathanas Salesas.

