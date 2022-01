Apie „fluronos“ atvejus jau praneša ne tik Izraelis: pasekmės gali būti pražūtingos

Dabar apie vadinamosios „fluronos“ atvejus pranešė ir dar viena šalis.

Užsikrėtimas COVID-19 ir gripu vienu metu gali būti „pražūtingas jūsų imuninei sistemai“, dar rugsėjį CNN naujienų tarnybai sakė Dr. Adrianas Burrowesas, šeimos gydytojas ir Centrinės Floridos universiteto šeimos medicinos docentas.

„Aš tikrai manau, kad bus gripo ir koronaviruso koinfekcijų atvejų. Ir tikrai manau, kad dėl to padidės mirtingumas“, – tuo metu kalbėjo A. Burrowesas.

Izraelyje dirbančio dr. Nadavo Davidovitchiaus teigimu, nepakanka duomenų teigti, kad hospitalizacijos rodikliai yra didesni tarp užsikrėtusiųjų ir gripu, ir COVID-19, palyginti su tais, kurie infekuoti tik vienu iš virusų.

Viso pasaulio šalių vyriausybėms grumiantis su omikron atmainos protrūkiais, N. Davidvotchius nerimauja dėl galimo gripo ir koronaviruso poveikio sveikatos priežiūros sistemai – ypač žiemos mėnesiais.

„Žiemą dėl to, kad... šalta ir žmonės buriasi uždarose patalpose, apskritai yra didesnė rizika užsikrėsti viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. O kai yra didelis tiek gripo, tiek ir COVID-19 užkrečiamumas, koinfekcija gali sukelti pernelyg didelį krūvį sistemai“, – sakė N. Davidovitchius.

Norint sustabdyti gripo ir koronaviruso plitimą ir išvengti pasaulinės sveikatos priežiūros sistemos apkrovos, „būtina apsaugoti žmones“, pabrėžė jis.

„Dabar gyvename žiemos sąlygomis, ligoninių skyriai perpildyti, tad prevencija greičiausiai yra geriausia mintis. Praėjusiais metais mums pasisekė, kad nesusidūrėme vienu metu su abiem [COVID-19 ir gripu], sakė N. Davidovitchius.

Pasak jo, siekiant padėti apsaugoti sveikatos priežiūros sistemas, būtina paskiepyti dar daugiau žmonių. Ne mažiau svarbu, sakė jis, laikytis kitų apsaugos priemonių, norint apsaugoti didelės rizikos grupei priklausančius asmenis, vyresnio amžiaus gyventojus ir tuos, kurie serga lėtinėmis ligomis.

Kaip teigia Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), galima imtis apsauginių priemonių, kurios būtų veiksmingos tiek prieš COVID-19, tiek prieš gripą, pavyzdžiui, laikytis fizinio atstumo, reguliariai plauti rankas, izoliuotis, užtikrinti ventiliaciją, vėdinant patalpas.

Kaip skelbia „Bloomberg“, Brazilijos ligoninių sistemai gali iškilti pavojus, per šalį ritantis gripo bangai ir kartu įsigalint omikron atmainai. Dalis žmonių užsikrečia viena po kitos infekcija – arba net abiem tuo pačiu metu, nauja dviguba koronaviruso ir gripo infekcija, vadinama „flurona“. Tokie atvejai iki šiol užfiksuoti bent trijose valstijose, ir ekspertai teigia, kad jų skaičius greičiausiai augs, nes omikron, daug labiau užkrečiama koronaviruso atmaina, tampa dominuojančia.

„Ir tai nestebina, atsižvelgiant į tai, kad Brazilijoje cirkuliuoja du labai užkrečiami virusai, o žmonės atsainiau laikosi apsaugos priemonių, tokių kaip veido kaukės ir fizinių kontaktų ribojimas“, – sakė Jeanas Gorinchteynas, San Paulo valstijos, vienos iš trijų, kur užfiksuota koinfekcijų atvejų, sveikatos sekretorius.

Maždaug 60 proc. visų ištirtų COVID-19 atvejų San Paule, daugiausia gyventojų turinčioje Brazilijos valstijoje, yra susiję su omikron, teigė jis pridurdamas, kad ši atmaina greičiausiai per ateinančias dvi savaites taps dominuojanti.

Brazilijoje atvejų santykinai sumažėjo, nors duomenis nuolat trikdo sveikatos ministerijos sistemų sutrikimai po gruodį įvykdytos programišių atakos. Patvirtintų atvejų per parą skaičius retai siekė daugiau nei 10 000, lyginant su daugiau nei 100 000 atvejų, fiksuotų per patį pandemijos piką, o mirčių skaičius dažniausiai neviršijo 150 per dieną. Manoma, kad plintant omikron atmainai ir po dvi savaites trukusių švenčių metų pabaigoje, per kurias vyko gausūs šeimų susibūrimai ir buvo pilna turistų, rodikliai kils.

Yra nemažai faktų, liudijančių, kad sergamumas gripu auga. San Paule, viename iš didžiausių Lotynų Amerikos miestų, gruodžio mėnesį kvėpavimo takų ligų atvejų skaičius viršijo 238 000, t. y. daugiau nei dvigubai daugiau nei lapkritį. Mažiau nei pusei jų buvo įtariamos COVID infekcijos. Viename iš didžiausių šalies diagnostikos paslaugų teikėjų, „Diagnosticos da America SA“, gruodį padidėjo gripo tyrimų paklausa, daugiau nei 22 proc. jų buvo teigiami, o lapkritį teigiami testų rezultatai sudarė 9 procentus.

Nacionalinė stebėsenos sistema rodo, kad gripo atvejų greičiausiai daugės dvylikoje iš 27 Brazilijos valstijų, tarp jų – San Paulo, Rio de Žaneiro ir Bahijoje, trijose tankiausiai apgyvendintose šalies valstijose.

Vis dar neaišku, kokį poveikį sveikatai turi vienas po kito užsikrėtimai arba kai užsikrečiama abiem infekcijomis tuo pat metu. Visuomenės sveikatos gydytojas Claudio‘us Maierovichius, buvęs nacionalinės sveikatos agentūros direktorius, teigia, kad skirtingi virusai dauginasi nepriklausomai ir kad užsikrėtimas dviem skirtingomis COVID-19 atmainomis vienu metu turbūt yra daug didesnį nerimą keliantis scenarijus.

Estevao Urbano‘as, Brazilijos infekcinių ligų draugijos direktorius, kalbėdamas apie galimas rizikas teigia, kad žmonėms, sergantiems gripu ir COVID-19, gali prireikti didesnės priežiūros.

„Pačiai ligoninių sistemai vien faktas, kad daugėja gripo ir koronaviruso atvejų skaičius, jau kelia riziką, – sakė E. Urbano‘as. – Daugeliu atvejų hospitalizacijų neprireiks, bet jeigu infekcijų mastas bus labai aukštas, pakaks mažos procentinės dalies, kad ligoninės taptų perkrautos.“

Tačiau tikėtina, kad aukštas vakcinacijos lygis Brazilijoje padės sumažinti ilgalaikio hospitalizavimo poreikį, – per pirmąsias viruso bangas būtent dėl ilgalaikių hospitalizacijų buvo perkrauta sveikatos apsaugos sistema, sakė J. Gorinchteinas.

Apie 74 proc. populiacijos jau yra paskiepyta dviem vakcinomis nuo COVID-19, rodo naujienų agentūros „Bloomberg“ surinkti duomenys, ir beveik 13 proc. gyventojų paskiepyta ir stiprinamąja doze.

Valstijos taip pat mėgina paspartinti vakcinacijas nuo gripo. Gruodį Rio de Žaneire paskelbus, kad gripas pasiekė epideminį lygį, mieste savo paslaugas pradėjo siūlyti sveikatos priežiūros punktai, specialiai skirti asmenims, jaučiantiems gripo simptomus. San Paulas gruodžio pabaigoje išplėtė savo vakcinacijos nuo gripo kampanijos mastą, suteikdamas galimybę pasiskiepyti vakcinomis, kurios iki tol buvo skirtos tik vyresnio amžiaus asmenims ir kai kurioms kitoms prioritetinėms grupėms, visiems gyventojams.