Teroristų pėdsakais: britų pareigūnai ieško Mančesterio sprogdintojo džihadistų tinklo

Londonas išreiškė pasipiktinimą dėl slaptos informacijos apie Mančesterio teroro atakos, nusinešusios 22 žmonių gyvybes, tyrimą nutekinimo JAV spaudai.

Išsiaiškinus, kad tarp išpuolio aukų esama daugiau vaikų, policija surengė naujų reidų ir areštavo dar kelis įtariamuosius.

Teroro sukrėsta Britanija ketvirtadienį tylos minute pagerbė pastarojo džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) smūgio Senajam žemynui aukas.

Mančesterio gyventojai, tyloje pagerbę žuvusiuosius žvakučių, širdelės formos balionų ir gėlių kupinoje miesto centrinėje Šv. Onos aikštėje, netikėtai uždainavo iš šio miesto kilusios alternatyviojo roko grupės „Oasis“ kūrinį „Don't Look Back in Anger“.

Šią ryžtingo nusiteikimo žinią britai pasiuntė praėjus trims dienoms po Mančesteryje gimusio Salmano Abedi įvykdyto sprogdinimo per amerikiečių popmuzikos žvaigždės Arianos Grande koncertą, į kurį buvo susirinkę daugybė vaikų ir paauglių.

„Tai lyg tavo paties šeimos nario mirtis; tai labai, labai liūdna“, – naujienų agentūrai AFP sakė žuvusiųjų pagerbti atėjusi 69 metų Carmel McLaughlan.

„Labai nedora“

Karalienė Elžbieta II ketvirtadienį ligoninėje aplankė kai kuriuos vaikus, sužeistus per ataką šiame šiaurės vakariniame Anglijos mieste.

„Tai baisu. Labai nedora taikytis į tokį dalyką“, – sakė ji 14-metei Evie Mills ir jos tėvams.

Maždaug 75 asmenys vis dar gydomi ligoninėse, o 23 sužeistųjų būklė yra kritinė, pranešė medikai.

12 nukentėjusiųjų yra jaunesni nei 16 metų.

Informacijos nutekinimas kelia „labai didelį nerimą“

Britanijai tęsiant savo tyrimą dėl atakos, informacijos, kuria buvo pasidalyta su kolegomis iš JAV, nutekinimas „sukėlė įniršį“ britų pareigūnams. Pasak jų, toks amerikiečių poelgis kliudo tyrimui.

Briuselyje, kur ketvirtadienį vyko NATO viršūnių susitikimas, Britanijos premjerė Theresa May dėl šios problemos kreipėsi į JAV vadovą D.Trumpą.

„Ji išreiškė požiūrį, kad mūsų santykiai su JAV dėl dalijimosi žvalgybos informacija yra labai svarbūs ir vertingi, bet informacija, kuria dalijamasi, turi likti saugi“, nurodė Th. May atstovas.

D.Trumpas pakvietė NATO lyderius tylos minute pagerbti žuvusiuosius per teroro ataką Mančesteryje. Jo teigimu, slaptos informacijos nutekinimas kelia „labai didelį nerimą“.

„Prireikus, nusižengėlis bus persekiojamas visu įstatymų griežtumu“, – sakoma prezidento vardu paskelbtame Baltųjų rūmų pranešime.

Laikraščio „The New York Times“ gautose nuotraukose matomas S. Abedi kairėje rankoje laikytas bombą detonuojantis mygtukas, įvairios bombos liekanos, įskaitant medvaržčius bei veržles, ir mėlynos kuprinės skutai.

Mančesterio policija savo ruožtu trumpam liovėsi perdavinėti amerikiečiams informaciją apie savo tyrimą Vašingtonui, bet vėliau dalijimąsi duomenimis atnaujino, nurodė policijos kovos su terorizmu padalinio vadovas Markas Rowley.

„Gavę naują patikinimą vėl artimai dirbame su savo pagrindiniais partneriais visame pasaulyje“, – teigė jis.

S. Abedi „norėjo atkeršyti“

22 metų S. Abedi, kuris buvo išmestas iš universiteto, gimė Britanijoje. Pranešama, kad jo tėvai buvo pabėgę iš Libijos nuo velionio diktatoriaus Muamaro Kadhafi režimo.

Libijoje buvo suimtas jo jaunesnysis brolis ir tėvas, o pareigūnai nurodė, kad S. Abedi brolis žinojo apie planuojamą ataką.

Pareigūnų teigimu, abu broliai priklausė džihadistų judėjimui IS, o jųdviejų tėvas praeityje priklausė jau nebeegzistuojančiai kovotojų grupuotei, sietai su teroristų tinklu „al Qaeda“.

Libijos pareigūnai informavo, kad S. Abedi brolis Hashemas buvo sekamas šešias savaites, o tyrėjai turėjo informacijos, kad jis planuoja „teroro ataką“ Tripolyje.

Vienas sulaikytųjų giminaitis naujienų agentūrai AFP sakė, kad S. Abedi iš Libijos į Mančesterį išvyko likus keturioms dienoms iki pirmadienio sprogdinimo.

Vokietijos policija savo ruožtu pranešė, kad vyras buvo trumpam sustojęs Diuseldorfo oro uoste, o vienas turkų pareigūnas sakė, kad sprogdintojas skrido per Stambulo oro uostą. Visgi jis nenurodė, iš kur jis keliavo.

S. Abedi sesuo Jomana laikraščiui „The Wall Street Journal“ sakė, kad jį galėjo būti užvaldęs keršto troškimas.

„Manau, jis matė visur mirštančius vaikus – musulmonus vaikus – ir norėjo atkeršyti. Jis matė sprogmenis, kuriuos Amerika mėtė ant vaikų Sirijoje, ir norėjo keršto“, – pareiškė ji.

Išpuolis Mančesteryje buvo naujausia IS ataka Europoje, surengta tuo metu, kai Sirijoje ir Irake džihadistų judėjimas kaunasi su JAV, britų ir kitų Vakarų šalių pajėgomis.

Britanijoje sulaikyti aštuoni įtariamieji

Vienas britų pareigūnas patvirtino, kad S. Abedi buvo atsidūręs žvalgybos akiratyje dar prieš išpuolį.

Britanijos MI5 vidaus žvalgybos tarnyba šiuo metu vykdo apie 500 tyrimų, kuriuose figūruoja maždaug 3 tūkst. „įtariamųjų“, informavo šaltinis iš vyriausybės.

„S. Abedi buvo vienas iš daugelio buvusių įtariamųjų, kurio keliamą grėsmę tebevertino MI5 ir jos partneriai“, – teigė jis.

Ketvirtadienį policija pranešė suėmusi dar du asmenis. Dabar Britanijoje yra suimti aštuoni įtariamieji, siejami su ataka.

Pareigūnai taip pat buvo trumpam evakavę vieno Vigano – miesto, esančio Didžiojo Mančesterio grafystėje – rajono gyventojus, kai vyko krata viename name, susijusiame su tyrimu. Be to, į tą vietovę buvo atvykę ir kariuomenės išminuotojai.

Vėliau gyventojams buvo leista grįžti į savo namus.

Britanijoje buvo paskelbtas aukščiausias, „kritinis“, teroro grėsmės lygis; tai reiškia, kad nauja ataka yra labai tikėtina.

Svarbiausias šalies vietas ėmė saugoti ginkluoti kariai, o tai yra itin retas reginys Britanijoje. Be to, pirmą kartą traukiniuose buvo dislokuoti ginkluoti policijos pareigūnai.

Tai buvo daugiausiai gyvybių nusinešęs išpuolis Britanijoje nuo 2005-ųjų liepos, kai keturi mirtininkai sprogdintojai trijuose Londono metropoliteno traukiniuose ir autobuse nužudė 52 žmones.

Sprogimas driokstelėjo likus vos daugiau kaip dviem savaitėms iki pirmalaikių visuotinių rinkimų, vyksiančių birželio 8 dieną. Po atakos politikai sustabdė savo kampanijas, kurios vėl buvo atnaujintos penktadienį.