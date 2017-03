Nyderlandų „Trumpas“ kelia baimę net savo broliui

Naujausias skandalas, kurio epicentre atsidūrė neapykantą skleidžiantis Olandijos islamofobų lyderis Geertas Wildersas, yra susijęs su saugumo pažeidimu rinkiminės kampanijos metu. Kovo 15 dieną Nyderlanduose vyks parlamento rinkimai, ir kol kas jo partija, visuomenės paklaustų duomenimis, pagal populiarumą pirmauja. Nors kitos partijos gali susivienyti, kad jis nepatektų į vyriausybę.

Praėjusią savaitę Olandijos saugumo tarnyba DBB, kuri, be kita ko, turi saugoti ir G. Wildersą, aptiko „kurmį“. Nustatyta, kad vienas tarnybos darbuotojas, įvardijamas kaip Farisas K., yra įtariamas nutekinęs saugumo informacijos olandų ir marokiečių nusikalstamam tinklui, vadinamam „Morco-Mob“, kuris įtariamas dėl kelių didelį ažiotažą sukėlusių užakytų žmogžudysčių. Iš tiesų per vidines marokiečių grupuočių kovas žuvo daugiau nei 20 Maroko kilmės vyrų. Didžiausio atgarsio sulaukė atvejis, kai praėjusių metų kovą įvykdytas smulkaus banditėlio nužudymas: jo nupjauta galva buvo palikta prie Amsterdame veikiančios kaljaninės kaip perspėjimas kitiems dviem vyrams, kurie kitą dieną rengėsi liudyti teisme.

Tačiau DBB teigia, kad nėra jokios grėsmės. Farisas K. buvo apklaustas ir paleistas. Tačiau G. Wildersas atšaukė visus su rinkimų kampanija susijusius renginius, kas galėjo būti padaryta dėl saugumo priežasčių, arba tai buvo gerai apgalvotas politinis manevras, arba ir viena, ir kita. Viešumas, susijęs su grėsme, kuria neva kelia musulmonų nusikaltėlių gauja, G. Wildersui gali būti naudingesnis šios rinkimų kampanijos metu nei praėjusios, nes dabar jis pabrėžia savo sąsajas su JAV prezidentu Donaldu Trumpu. G. Wildersas net tūpčiojo aplink D. Trumpą praėjusią vasarą vykusio Respublikonų partijos suvažiavimo metu.

Tačiau Fariso K. advokatas vienam Olandijos televizijos kanalui sakė, kad visas šis ažiotažas yra „daug triukšmo dėl nieko“. „Galiu patikinti G. Wildersą, kad mano klientas nėra kažkoks didelis persekiotojas“, – sakė advokatas Peteris Plasmanas. Esą Farisas K. tiesiog gyrėsi dėl savo darbo dviem patikusioms merginoms ir kad esą saugo G. Wildersą. „Tai audra vandens stiklinėje“,– sakė jis.

Savo ruožtu naujausios apklausos rodo, kad G. Wildersas ima prarasti populiarumą. Jo partija gali gauti nuo vienos iki penkių vietų mažiau parlamente, lyginant su ankstesnėmis apklausomis, ir dėl to kaltinamas „Trumpo efektas“. Daugelis žmonių Nyderlanduose yra šokiruoti naujojo JAV prezidento elgesio.

Kaip ten bebūtų, rodos, kad G. Wilderstas nori pasislėpti. Jis ne tik sustabdė savo vadovaujamos „Partijos už laisvę“ (PVV) kampaniją dėl Fariso K. atvejo. Jis taip pat atšaukė debatus per nacionalinę televiziją. Tiesa, pirmą kartą jis tariamai tai padarė dėl to, kad į televizijos laidą buvo pakviesta per daug politinių partijų. O antras kartas buvo dėl to, kad RTL TV paskelbė interviu su jo broliu Pauliu Wildersu, kuris yra aršus jo kritikas.

Paklaustas dėl to interviu P. Wildersas „The Daily Beast“ sakė: „Ech, visa tai susiję su tuo nedideliu interviu RTL televizijai, ko ir buvo galima tikėtis. Maniau, kad buvo 50 proc. tikimybė, kad Geertas panaudos tai, kad išvengtų taip nenorimų debatų, kuriuose turėjo dalyvauti“.

Dešimt metų už Geertą vyresnis Paulis garsėja savo nepakantumu jaunesnio brolio politinėms pažiūroms. „Savo aplinkoje jis kaip imperatorius. Jeigu jam rimtai prieštarauji, su tavimi baigta. Ir nesvarbu, ar esi šeimos narys ar ne, – apie savo brolį ir jo saviizoliaciją sakė Paulis. – Jeigu ilgą laiką gyvenai kaip imperatorius ... be socialinio gyvenimo, tuomet imi atitinkamai elgtis. Labai liūdna tai matyti. Jam linkiu tiktai geresnio gyvenimo.“

„Myliu savo brolį, tačiau niekinu jo idėjas, – leidiniui „The Daily Beast“ sakė Paulis. – Tai nėra šeimyninis reikalas. Tai ideologinis reikalas. Geertas gal ir negali to atskirti, bet aš galiu.“

Prieš penkerius metus Paulis davė interviu apie tai, kaip jo brolis iš politiškai nuosaikaus žmogaus tapo aršiu politiku, nusiteikusiu prieš islamą, Europos Sąjungą ir imigraciją. 2012 metų sausį duotame interviu jis pasakojo: „Jis visuomet mėgo dėmesį ir galią. Galia buvo jo galutinis tikslas. Jis mėgsta viską kontroliuoti. Jam nebūdingas abejojimas savimi...“

Per pastaruosius penkerius metus P. Wildersas stebėjo, kaip stiprėjo idėjos, kurias propagavo jo brolis. „Tačiau dabar tikrai manau, kad jis realiai tiki, kad islamas yra blogis. Tai yra pokytis, kurį stebiu jį kalbant pastaruosius penkerius metus. Jam nėra kelio atgal. Jis tik gali virsti vis labiau ekstremalesniu. Bent jau iki rinkimų“, – sakė jis.

Šeštadienį G. Wildersas ketino apsilankyti Volendame. Nyderlanduose olandiškesnio miesto už jį nerasi. Miestas garsėja savo tradiciniais kostiumais ir folkloru. Jame gausu to, su kuo užsieniečiai paprastai asocijuoja Olandą: nertų kepuraičių, klumpių ir tulpių. Čia lankosi daug turistų, bet ... ne olandų.

Volendame G. Wildersas turi daug rėmėjų. Nepaisant turistų srauto, šis miestas garsėja tuo, kad nemėgsta ... svetimšalių. Kosmopolitiškoms šalies dalims iš jo nėra jokios naudos, kas jau virto vietiniu juokeliu. Kai volandamiečiai kalba apie atvykėlius, jie juos vadina „paltais“ ir kalba apie „paltinį darbą“ – tokį, kurio vietinis nedirbs.

Verta paminėti, kad Volendame visi gyventojai priklauso tik septynioms šeimos, o tai labai įdomus objektas vaisingumo tyrimams dėl tokio artimo dauginimosi.

Dar vienas tviterio mėgėjas

Geertas Wildersas garsėja tuo, kad dėl mįslingos priežasties labai dažnai kalba angliškai. Kaip ir D. Trumpas, jis taip pat mėgsta naudotis tviteriu, ir nuo vasario 18 dienos, kai prasidėjo jo politinė kampanija, jo tviterio žinutės yra prasisunkusios Trumpo retorikos. Savo tviterio paskyroje, kurią seka beveik 800 tūkst. žmonių, jis dažnai skelbia žinutes olandų ir anglų kalbomis, o tai neišvengiamai kelia klausimų, kokia dalis jo veiklos yra skirta tarptautinei, o kiek – Olandijos bendruomenei.

Olandijos dienraščio NRC praėjusį savaitgalį atlikta jo tviterio žinučių analizė parodė, kad nuo šių metų pradžios trečdalį žinučių jis paskelbė anglų kalba. Manoma, kad taip jis siekia sulaukti didesnio tarptautinio pripažinimo ir atkartoti D. Trumpo retoriką. Esą tvirta tarptautinė padėtis galėtų jam suteikti galių ir Nyderlandų politinėje sistemoje.

„Esu įsitikinęs, kad jis nori sulaukti tarptautinės spaudos dėmesio, ypač dėl to, kad jo žavėjimasis D. Trumpu ėmė jam atsirūgti, kalbant apie olandų paramą, – sakė Paulis. – Žvelgdamas atgalios manau, jog jis suvokia, kad jo žavėjimasis D. Trumpu gali jam pakenkti. Kol jis asocijuos save su D. Trumpu, bus dalis žmonių, kuriuos jis praras. Jie norės, kad jis atsiribotų nuo D. Trumpo, nes šis yra idiotas.“

Manoma, kad G. Wilderso partija PVV gali laimėti daugiausia vietų Nyderlandų parlamente. Naujausios apklausos rodo, kad partija gali gauti 25-29 vietas. Kadangi parlamente yra 150 vietų, jam tektų formuoti koaliciją su kitomis partijomis, kad gautų 76 vietų daugumą ir galėtų sudaryti -vyriausybę. Tačiau tai yra mažai tikėtina.

Kaip rodo tokie duomenys, politinė situacija Nyderlanduose šiais rinkiminiais metais yra itin sudėtinga. Prie jau ir taip ilgo politinių partijų sąrašo prisidėjo daug mažų partijų, todėl suformuoti koaliciją tokiame kontekste bus dar sunkiau. O valdyti šalį be didžiulio kompromiso bus beveik neįmanoma.

„Konsensuso sistema Nyderlanduose neleidžia šalies valdyti atskiriems asmenims, kaip tai yra Jungtinėse Valstijose, – aiškina Paulis Wildersas. – Tarkime, kad PVV laimi daugumą, o Geertas tampa premjeru. Rezultatas būtų labai nuspėjamas. Jis negali sau leisti sutikti su daugybe kompromisų. Todėl galiausiai jis pirmas ims šaukti: „Jie manęs nenori. Jie nori, kad pasitraukčiau. Tai jų kaltė“. Tokia yra tendencija. Tai netruktų ilgai. Visas spektaklis prasidėtų iš naujo.“

Ir tokiame spektaklyje G. Wildersas sau suteiktų pagrindinės aplinkybių aukos vaidmenį.

Kaip ir daugelis kitų Nyderlandų partijų, antra pagal populiarumą partija VVD („Liaudies partija už laisvę ir demokratiją“) nusprendė atsiriboti nuo G. Wilderso. Ši liberali partija šiuo metu priklauso Marko Rutte'ės vadovaujamai koalicinei vyriausybei. Pastarasis tviteryje aiškiai parašė apie galimybę formuoti koaliciją su G. Wilderso partija: „0 procentų, Geertai, NULIS procentų. To nebus.“

Tuo tarpu G. Wildersas nepraranda vilties, kad M. Rutte apsigalvos, kai bus suskaičiuoti visi balsai. Galbūt tuomet G.Wildersas nustos slapstytis.