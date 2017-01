Kanada pastatė Rusiją į nepatogią padėtį: svarbias pareigas patikėjo Kremliaus kritikei

Kanadiečiai visame pasaulyje garsėja savotišku humoro jausmu. Tai Otava darsyk įrodė Užsienio reikalų ministre paskirdama pagarsėjusią Kremliaus kritikę Chrystią Freeland, kurią Maskva įtraukė į juodąjį sąrašą ir uždraudė atvykti į Rusiją, skelbia „Reuters“ ir AFP.

Dar pernai lapkritį Rusijos ambasadorius Aleksandras Darčijevas paragino Kanadą laikytis atokiau nuo Rusijos sienų ir sukritikavo Otavos sprendimą sprendimą dislokuoti šimtus karių Latvijoje. Kanada nusprendė vadovauti tarptautiniam NATO batalionui Latvijoje ir dislokuoti apie 450 karių, prie kurių prisijungs dar keli šimtai karių iš Italijos, Ispanijos, Slovėnijos ir Lenkijos.

„NATO yra nereikšminga. Tai yra Šaltojo karo laikų reliktas, kuris desperatiškai nori pateisinti savo egzistavimą. Jei norite nukreipti savo išteklius nuo kovos prieš terorizmą, prieš „Islamo valstybę“, NATO pajėgumų telkimui, tai, aišku, suverenios Kanados sprendimas“, – lapkritį Kanados žiniasklaidai purkštavo A. Darčijevas.

Į Rusijos ambasadoriaus raginimus susilaikyti nuo Kanados karių dislokavimo prie rytinių NATO sienų Kanada mandagiai nereagavo, nors šios šalies žiniasklaida atšovė A. Darčijevui, kad jo valstybei nederėtų aiškinti, kokie turėtų būti kanadiečių sprendimai.

Maskvai taip pat buvo priminta, kad Kanada su savo kukliu indėliu padarė daugiau kovoje prieš „Islamo valstybę“, nei Rusija, kuri Sirijoje teroristams skyrė gerokai mažiau dėmesio ir bombardavo Alepą bei kitus „Islamo valstybės“ nekontroliuojamus miestus.

Tačiau antradienį Otava savotiškai įgėlė Maskvai, po to, kai Justino Trudeau paskyrė Ch. Freeland Užsienio reikalų ministre. Buvusi „The Financial Times“, „The Globe and Mail“ bei „Reuters“ žurnalistė, kuri yra dirbusi ir Maskvoje, užsitraukė Kremliaus nemalonę dėl griežtos kritikos Rusijai.

Ukrainiečių kilmės Ch. Freeland yra parašiusi ne vieną straipsnį, atskleidžiantį Rusijos vaidmenį Ukrainos kare bei kritikavo korumpuotą Vladimiro Putino režimą. Nuo 2013 metų Ch. Freeland yra Liberalų partijos narė ir jau spėjo padirbėti Kanados vyriausybė – nuo 2015 metų užėmė Tarptautinės prekybos ministrės postą.

Mainais į Kanados palaikytas tarptautines sankcijas Rusijai Ch. Freeland buvo įtraukta į Kremliaus juodąjį sąrašą – jame atsidūrusiems Maskvos kritikams draudžiama atvykti į Rusiją.

„Man yra garbė būti Putino sankcijų sąrašę“, – dar pernai džiaugėsi Ch. Freeland. Todėl dabar, kai Ch. Freeland paskirta Užsienio reikalų ministre, tarptautiniuose formatuose Rusijai bus keblu išvengti bendravimo su Kanados diplomatijos vadove. Dar keblesnė padėtis susidarytų, jei Ch. Freeland tektų vykti į Rusiją.

„Tai jau klausimas Maskvai. Aš visiškai palaikau mūsų vyriausybės požiūrį, kad reikia kalbėtis su visomis pasaulio šalimis, tarp jų ir Rusija“, – diplomatiškai pareiškė Ch. Freeland.

Ch. Freeland, anksčiau ėjusi tarptautinės prekybos ministrės pareigas, dirbdama naujame poste irgi galės padėti iš naujo tartis dėl Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos sutarties su Jungtinėmis Valstijomis ir Meksika, jei D. Trumpas įvykdys savo rinkimų kampanijos pažadą pataisyti šį susitarimą ar apskritai jį atšaukti.

S. Dionas, JAV prezidento rinkimų kampanijos metu atvirai kritikavęs D.Trumpą, paskelbė, jog po 21 metų darbo valstybės tarnyboje traukiasi iš politikos.

Jis yra sakęs, kad Kanada negali pritarti milijardieriaus respublikono grasinimui uždrausti musulmonams įvažiuoti į Jungtines Valstijas.

Ch. Freeland paskyrimas diplomatijos vadove rodo, kokį didžiulį dėmesį Kanada skiria privilegijuotiems santykiams su Jungtinėmis Valstijomis, kad ir kas šeimininkautų Baltuosiuose rūmuose.

Poliglotė 48 metų Ch.Freeland anksčiau dirbo finansų žurnaliste ir kurį laiką praleido Vašingtone bei Maskvoje.

Pernai, kai vadovavo Tarptautinės prekybos ministerijai, ji pelnė pagyrimų už uolias pastangas sudaryti Kanados laisvosios prekybos susitarimą su Europos Sąjunga. Šis galiausiai buvo pasirašytas spalio 30 dieną.

Ukrainietiškų šaknų iš motinos pusės turinti Ch.Freeland yra tarp grupės Kanados pareigūnų, kuriems Rusija yra uždraudusi įvažiuoti į šalį. Šis draudimas jai buvo paskelbtas už dalyvavimą 2014 metų kovą Kijeve vykusioje demonstracijoje prieš Rusijos įvykdytą Krymo aneksiją ir Maskvos paramą prorusiškiems separatistams Ukrainos rytuose.

Ch.Freeland tąsyk sakė, kad Rusijos prezidento Vladimiro Putino jai paskelbtas sankcijas laiko garbe.

2012 metais Ch.Freeland išleido knygą „Plutokratai: naujų pasaulinių superturtuolių iškilimas ir visų kitų nuosmukis“ (Plutocrats: The Rise of the New Global Super-Rich and the Fall of Everyone Else), kurioje pliekia pažintimis ar ryšiais grindžiamą kapitalizmą, „politinius pokyčius, duodančius naudos grupei tarpusavyje glaudžiai susijusių saviškių, bet iš tiesų nelabai naudingus likusiems mums“.

Tais pat metais autoritetingame laikraštyje „ The Globe and Mail“ paskelbtame komentare Ch.Freeland įspėjo apie „postkomunistinių oligarchijų“ iškilimo Rusijoje ir Kinijoje grėsmę liberalioms demokratijoms. Pasak jos, šios oligarchijos skatina manyti, kad „ekonominės laisvės gali būti atskiros nuo politinių bei pilietinių laisvių ir kad laisvė yra daloma“.

Premjeras J.Trudeau vietoje Ch.Freeland tarptautinės prekybos ministru paskyrė Francois-Philippe’ą Champagne’ą (Fransua Filipą Šampaną), anksčiau dirbusį parlamento sekretoriumi prie Finansų ministerijos.

Kanados liberalių pažiūrų premjeras yra uolus tarptautinės prekybos ir laisvosios prekybos susitarimų šalininkas, skirtingai nuo D.Trumpo, kuris laikosi nuomonės, kad dėl jų Amerika praranda nemažai darbo vietų.

Jungtinėms Valstijoms ruošiantis sausio 20 dieną įvyksiančiai D.Trumpo inauguracijai, pastarosiomis savaitėmis susitikti su išrinktuoju prezidentu į Vašingtoną buvo atvykę aukščiausi J.Trudeau patarėjai.

Per J.Trudeau kabineto pertvarką imigracijos ministru buvo paskirtas Somalyje gimęs Ahmedas Hussenas šiame poste pakeitęs Johną McCallumą. Pastarasis taps Kanados ambasadoriumi Kinijoje.

Iš viso 30 narių turinčiame kabinete antradienį buvo pakeisti šeši pareigūnai. Tačiau vyriausybėje vis dar dirba po lygiai moterų ir vyrų.