Jeruzalėje tūkstančiai žmonių dalyvavo homoseksualų parade

Prieš renginį buvo apieškoti visi jo dalyviai, kad jie neįsineštų jokių ginklų.

Policija nurodė, kad prieš paradą ir jo metu buvo sulaikyta 12 žmonių. Vienas jų turėjo peilį.

Eitynių dalyviai mojavo vaivorykštės spalvų vėliavomis, daužė būgnus ir dainavo dainas, nukreiptas prieš homofobiją.

Nemažai eitynių dalyvių padėjo gėlių prie 2015-aisiais nužudytos Shiros Banki atvaizdo. Šią 16-metę per homoseksualų paradą Jeruzalėje subadė žydų ultraortodoksas Yishai Shlisselis. Per tas eitynes jis subadė dar penkis žmones, o dabar užpuolikas atlieka laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę.

Y. Shlisselis įvykdė šį išpuolį praėjus vos kelioms savaitėms po to, kai buvo paleistas iš kalėjimo, atlikęs 10 metų laisvės atėmimo bausmę dėl išpuolio per 2005 metų paradą Jeruzalėje, per kurį subadė tris žmones.

Izraelis homoseksualumo klausimu yra liberaliausiai nusiteikusi valstybė Artimuosiuose Rytuose. Šalyje gyvena gana gausi ir įtakinga homoseksualų bendruomenė.

Visgi konservatyvioji Jeruzalė, kur yra daugybė žydų, musulmonų ir krikščionių šventomis laikomų vietų, yra mažiau tolerantiška gėjų atžvilgiu negu Tel Avivas.

Birželį Tel Avive vykusiose homoseksualų eitynėse dalyvavo per 100 tūkst. žmonių.

Artėjant ketvirtadienio paradui, vienas iš pagrindinių Jeruzalės rabinų vietos žiniasklaidai sakė smerkiantis šį renginį, nes jis esą prieštarauja „Jeruzalės šventumui, kuris mums yra itin svarbus“.

„Surengus paradą miesto gatvėse bus padaryta daugiau žalos, o ne naudos jo šalininkams“, – sakė rabinas Aryehas Sternas.

Tačiau izraelietis Roi (Rojus), dalyvavęs ketvirtadienio parade, sakė, kad dauguma Jeruzalės gyventojų toleruoja homoseksualius asmenis.

„Visada bus kažkokia dalis ultrareligingų, ultraortodksiškų žmonių, kurie mūsų nemėgsta, bet šiandien jie neturi savo parado“, – sakė jis, rodydamas į maždaug 50 nepatenkintų paradu protestuotojų grupelę.

Izraelyje pripažįstamos tos pačios lyties asmenų santuokos, tačiau susituokti tokios poros šioje šalyje negali, nes civilinė santuoka ten neegzistuoja. Tai reiškia, kad homoseksualios poros iš Izraelio privalo tuoktis užsienyje.

Ketvirtadienį Izraelio Aukštasis teismas dar pusei metų atidėjo sprendimą, kuris leistų tos pačios lyties asmenų poroms turėti surogatinių motinų pagimdytų vaikų.