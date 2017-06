Diplomatinė Kataro krizė – kas ten iš tiesų vyksta?

Ir dar šiek tiek komplikacijų: savo trigrašį įkiša ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas, socialiniame tinkle „Twitter“ parašęs, jog viliasi, kad Kataro izoliacija gali veiksmingai pagreitinti „terorizmo siaubų pabaigos pradžią“. Tokį teiginį jis išsakė tarsi užmiršęs, jog Katare esanti JAV aviacijos bazė – vienas iš karo su „Islamo valstybe“ bastionų.

So good to see the Saudi Arabia visit with the King and 50 countries already paying off. They said they would take a hard line on funding...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2017