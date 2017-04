JAV panaudojo „visų bombų motiną“: ar Rusija dabar pademonstruos „visų bombų tėvą“?

Oficialiai bomba „GBU-43/B“ vadinama „Massive Ordnance Air Blast“ (MOAB), o dėl tokio trumpinio jai labiau prigijo kitas pavadinimas – „Visų bombų motina“ (Mother Of All Bombs).

Toks grėsmingai skambantis pavadinimas parinktas neatsitiktinai: apie 10 metrų ilgio, 1 metro skersmens bomba pirmą sykį išbandyta 2003 metų kovą, prieš pat Irako karą, o bombos bandymas vadintas psichologinio poveikio priemone. Sprogimu mėginta spausti tuometinį Saddamo Husseino režimą ir įbauginti priešininko karius.

Milžiniška naikinamoji galia

Išties, tai ne pirmas kartas, kai JAV naudoja panašius sprogmenis. MOAB „pirmtake“ vadinama BLU-82 „Daisy cutter“ ( Saulučių skynėja) ypač aktyviai naudota Vietnamo, Pirmojo persijosįlankos karų metu.

Ne tokia galinga, maždaug 6,8 tonų svorio bomba buvo naudojama retinti miškingas Vietnamo vietoves, minų laukus Irake arba tiesiog, kaip didelę naikinamąją galią turintis psichologinis ginklas, kuris gali palaužti priešininko valią priešintis. 2008 metais visos BLU-82 buvo išimtos iš ginkluotės ir pakeistos naująja „GBU-43/B“.

MOAB sveria apie 10 tonų, iš kurių 8,5 tonos sudaro galingi australų gamybos H6 tipo sprogmenys. Kitaip, nei daugelio konvencinių bombų sprogmenys, termobariniu ginklu dar vadinamos MOAB sprogmenų mišinį sudaro kuras. Sprogimo banga gali deginti, griauti ir kitaip naikinti požemines struktūras.

Vis dėlto ši milžiniška bomba netelpa net į didžiausius JAV bombonešius ir gali būti gabenama tik transportiniais lėktuvais. Afganistane šią bomba su parašiutu išmetė lėktuvas C-130 „Hercules“ ir valdoma GPS navigacinėmis sistemomis ji nuskriejo iki taikinio.

Kaip ir pirmtakė, „GBU-43/B“ vadinama labiau psichologiniu, nei praktiniu ginklu. Paprastai greitai bei aukštai skraidantys ir netikėtai prie taikinio prisiartinti galintys naikintuvai geba iš didelio atstumo naikinti taikinius tiksliomis 225-910 kg sveriančiomis bombomis. MOAB gabenantys transporto lėktuvai yra lėti, pastebimi plika akimi.

Be to, pati bomba netinka šarvuotų arba kitaip apsaugotų taikinių, pavyzdžiui, bunkerių naikinimui. Ji yra efektyvesnė atviroje, miškingoje vietovėje arba kanjonuose, tuneliuose, kur sprogimo metu milžiniškas slėgis naikina visa, kas gyva kelių šimtų metrų spinduliu, o žala gali būti daroma ir už 1,5 km esantiems objektams.

Tiesa, Pentagono atstovų teigimu, Afganistane „GBU-43/B“ panaudota tikslingai ir efektyviai, ne tik simboliškai: bomba smogė stovyklai Ačino rajone rytinėje Nangarharo provincijoje.

„Per šį bombardavimą sunaikintos svarbios „Daesh“ (IS) buveinės ir gilus tunelių kompleksas, žuvo 36 IS kovotojai“, – sakoma Gynybos ministerijos pranešime. JAV prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau pareiškė, kad ši misija buvo „labai, labai sėkminga“.

Keršto akcija, kurios prašė anksčiau

„Islamo valstybė“ dėl savo teroristinės veiklos labiau žinoma Sirijoje ir Irake, bet pastaraisiais metais ši grupuotė taip pat skverbėsi į Afganistaną. IS pavyksta pritraukti nepatenkintų Pakistano ir Afganistano Talibano narių, taip pat uzbekų islamistų. Tiesa, šios grupuotės kontroliuojamos teritorijos nuolat mažėjo dėl puolimo, vykdomo JAV aviacijos ir afganų pajėgų.

Anot JAV pajėgų Afganistane atstovo Billo Salvino, nuo šių metų pradžios IS prarado du trečdalius anksčiau kontroliuotos teritorijos, o prieš islamistus buvo surengta apie 450 antskrydžių. Todėl karine prasme „GBU-43/B“ panaudojimas tėra nereikšmingas įvykis.

Vis dėlto MOAB panaudojimo reikšmė – ne tik karinė ar psichologinė. Neslepiama, kad bomba panaudota toje pačioje vietovėje, kur įsitvirtinę „Islamo valstybės“ kovotojai dar prieš kelias dienas gyrėsi nukovę amerikiečių karį.

Praėjusią savaitę per mūšį su dalį Afganistano kontroliuojačios IS kovotojais žuvo JAV specialiųjų pajėgų karys – tai buvo pirmoji JAV pajėgų netektis Afganistane šiemet. Per visą kampaniją JAV Afganistane nuo 2001 metų neteko apie 1,8 tūkst. amerikiečių. Tūkstančiai buvo sužeisti.

Vienas pastarųjų – kojų Afganistane netekęs Johny Jonesas savo paskyroje „Twitter“ pabrėžė, kad praėjusi JAV prezidento Baracko Obamos administracija iš baimės vengė naudoti tokias bombas, kaip MOAB.

Because, I believe, more of us would've come home alive and whole if we'd used bombs to eradicate enemy safe havens-Feel free to disagree https://t.co/jnWsZKdGVO

— Johnny (Joey) Jones (@Johnny_Joey) April 13, 2017