Šarūnas Legatas. Kokios nepriklausomų kandidatų į LR Prezidentus pažiūros vertybiniais klausimais?

Nepaisant plačiai žiniasklaidoje nušviesto I. Vėgėlės paslydimo su Pranciškumi „azijiečiu“, klausiamas apie Bažnyčios poziciją Lietuvos visuomenėje, jis išreiškė gana stiprų pritarimą jos socialiniam mokymui, kuris, kaip teigia kandidatas, „pateikia teisingos visuomenės principus“, ir nurodė, jog šiuos principus būtina įvertinti valdant valstybę. Be to, kandidatas pabrėžė, kad į Katalikų Bažnyčios pozicijas visuomeniniais klausimais būtina atsižvelgti ir dėl to, kad ji išreiškia didelės visuomenės dalies pažiūras.