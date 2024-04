Ramūnas Bogdanas. Kuo atsakys Izraelis Iranui?

Oro smūgis Damaske

Iranas ne visada buvo priešiškas Izraeliui. Santykiai išliko normalūs iki 1979 m., kai per revoliuciją iraniečiai nuvertė šachą ir mulos įkūrė Islamo respubliką. Pasak valdančiųjų, Izraelis neturi teisės egzistuoti. Dabar oficialiai žodis Izraelis yra nevartojamas, sakoma „sionistinis darinys“. Iranas yra deklaravęs, kad siekia nušluoti Izraelį į jūrą. Šis tikslas turi anglišką šūkį, kurį mėgsta kartoti propalestinietiški naivuoliai Vakaruose, net nesuprasdami tų žodžių prasmės: „From the river to the sea, Palestine will be free“. Kitaip tariant, visi žydai – į jūrą, ir laisvose nuo jų žemėse klestės islamas.