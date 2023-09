Pirmą kartą šį maršrutą Lazdijai – Roma įveikiau 1993 metais. Iki šiol išsaugojau bloknotą su kelionės dienoraščiu, nes tais laikais tai buvo oho kokia kelionė. Prieš 30 metų sudėliotas valstybių kelių kokybės reitingas atrodė taip:

Italija Austrija Lietuva Čekija Lenkija

Ką mes čia matome? Smagią žinią: tarp Vidurio Europos šalių Lietuvos magistralinis kelių tinklas atrodo bene geriausiai. Dar ne Vakarų Europa, bet beveik.

Labai gerai atsimenu: atstovėjęs nakties eilę Lazdijų pasienio poste, šauni per Augustavą link Varšuvos ir išsyk sukandi dantis: štai, prasideda didysis kratymasis. Lenkijos keliai buvo idealus vairavimo košmaras. Prasta kelių danga, krūmuose tykantys policijos ekipažai, absurdiški greičio ribojimai, šviesoforai greitkeliuose. Tekdavo drožti per Varšuvos centrą, ties Zoologijos sodu ir turgumi, uostyti senų maršrutinių autobusų išmetamų dujų smarvę. Kelionė per Lenkijos sostinę trukdavo maždaug pusantros valandos. Tolimesnis kelias – dar blogiau: ties Čenstakava lenkiškas atseit greitkelis buvo mašinos gadinimas. Gerai atsimenu, kaip siaubingos, kone 10 cm aukščio asfalto provėžos trenkdavosi į mašinos dugną, ir vienintelė malda Čenstakavos Dievo motinai buvo ši: Panna Maryja, prašau, neleisk pramušti variklio alyvos karterio; prašau, neleisk nudrožti duslintuvo ir panašiai.

Kelionė Lenkijos keliais buvo rimtas vairuotojo nervų, automobilio techninės būklės išbandymas. Prasti šios didžiulės valstybės keliai buvo tapę anekdotu. Ir jį pasakodavome mes – Lietuvos vairuotojai, nes mūsiškiai buvo nepalyginti geresni, saugesni.

Čekijos keliai anuomet buvo lygesni už lenkiškus. Tačiau bjauriai siauri ir vingiuoti, ypač rytinėje šalies dalyje ties Ostrava. Aplenkti dūmijantį čekų sunkvežimį ties Česki Tešinu buvo šaltakraujiškumo ir adrenalino reikalaujanti avantiūra,– mano ekipažas užsimerkdavo, kai lenkdavau.

Savo sename 1993 metų dienoraštyje esu pasižymėjęs: iš Lazdijų pajudėjome pusę šešių ryto, Varšuvą įveikėme pusę dvyliktos, Lenkijos – Čekijos pasienis – 18.00. Ieškome nakvynės Čekijoje, nes kausto siaubingas nuovargis.

Praėjo 30 metų. Ties Lazdijais – vėl pusę šešių ryto. Lenkiškas plentas ties Augustavu po kratymosi Dzūkijos keliais atrodo tarsi nutiestas iš stiklo. Vienintelė gaišatis – kamštis ir keli šviesoforai ties Lomža. Bet važiuodamas mačiau: baigiamas nutiesti greitkelis, kitąmet miesto kirsti nebereikės. Ties Mazovijos Tomašuvu įšoki į naują, modernų keturių juostų greitkelį ir juo keliauji iki pat Čekijos sienos. Jokių šviesoforų, sankryžų, kelio remontų. Vidutinis greitis – 130 – 140 km/h. O kaip Varšuva? Piko valandą, pusę devynių ryte perkirtau ją per 35 minutes! Ketvirtą po pietų jau ilsėjausi Čekijos – Austrijos pasienio miestelyje Znojme. Rezultatas – neįtikėtinas: beveik 1000 kilometrų įveikta per 10 valandų.

Štai kaip po 30 metų atrodo kelių kokybės, saugumo, patogumo reitingas maršrute Lazdijai – Roma:

Austrija Italija Lenkija Čekija Lietuva

Matome neįtikėtiną pokytį: Kažkada beveik lyderė Lietuva atsidūrė dugne. Nors: Lenkijos greitkelių tinklas išsišakojęs beveik 2000 km, o mūsiškis – tik 480. Mūsų kaimynai sugebėjo įvykdyti kelių revoliuciją visoje didžiulėje šalyje, o mes iki šiol knisamės kažkur ties Marijampole. Arba išmušinėjame dantų plombas A 14 kelyje link Utenos. Jo rekonstrukcijos istoriją galima palyginti nebent su Italijos „mafijos“ greitkelio Salernas – Kalabrijos Redžas statyba trukusia tris dešimtmečius.

Kas yra kokybiškas, saugus, patogus greitkelis? Pirmiausiai, žinoma, lygi kelio danga. Be deformacijų, įtrūkimų, be pavojingų duobių. Tokia, kai važiuoji dideliu greičiu ir girdi Chopino noktiurną. Čia Lenkija laimi prieš Lietuvą 1:0. Važiuoji iš Kauno į Druskininkus, ties Alytumi ir gali nebent duobių simfonijos mušamiesiems klausytis. Arba pagrindinėje Kaunas – Klaipėda magistralėje nesmagiai suptis provėžose.

Kokybiškas, patogus greitkelis yra tas, kuriame tavęs neseka maniakinė biudžeto akis – išmanūs greičio matuokliai, baudų pažadas ir panašiai. Lenkija čia kala dar vieną įvartį 2:0. Matuokliai yra, bet keliuose viešpatauja tolerancija, kažkas kažkur nežymiai gal ir viršija greitį, bet iš to nedaromas nusikaltimas.

Espreso kavos puodelis – svarbus energetinis resursas vairuotojui ilgoje kelionėje Lenkijos greitkelių degalinėse kainuoja kone visu euru pigiau. Turime 3:0.

Kelionė per Lenkija yra smagi, nes pigesni degalai, čia jau turime 4:0. Išnyra klausimas: Lietuva kelius remontuoja iš degalų akcizų. Pas mus degalai brangesni, tačiau keliai – prastesni. Nes lenkai suprato: milžiniško magistralinio kelių tinklo akcizais nesutaisysi. Jie kreipėsi į Europos investicijų banką, pastarasis per BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) atvėrė investicijų fontaną naujiems keliams tiesti, seniems rekonstruoti.

Per 15 metų BGK keliams skyrė 33 milijardus eurų: sutvarkyta 1200 km greitkelių ir 1900 km vietinės reikšmės magistralinių kelių. Eurostato duomenys negailestingi: Lenkijos investicijos 1 kilometrui nuo 2008 iki 2018 metų siekė 1034,1 euro. Lietuvos investicija – 105,8 euro. Dešimt kartų mažesnė!

Lyginame lenkišką kelių revoliuciją su lietuviškais kelių finansavimo trupiniais ir turime: vis gilėjančias duobes bei rezultatą 5:0. Ne mūsų naudai.

Štai taip lenkai mus apšovė. Bet kai kur mes nepasiduodame. Kai kur mes juos pralenksime! Tarkime, investicijos naujiems greičio matuokliams! Kažkada Lenkijos keliai buvo nusėti perspėjimais „Fotoradar!“, bet tai praeitis, mačiau ties Lomža gal vieną ar du. Lietuvos nacionalinės investicijos greičio matuokliams, jų priežiūrai ir baudų administravimui yra atvirkščiai proporcingos kelių taisymo reikalams. Statistikos šiuo klausimu neradau, bet greičiausiai esame tarp ES lyderių.

Galiausiai – plika akimi pastebimas prabangių automobilių ir kelio kokybės santykis. Čia yra taip: Lenkijoje – mažos, pigios ir ganėtinai senos mašinos. Užtat nauji, kokybiški keliai. Pas mus: dideli, ganėtinai prabangūs automobiliai. Užtat keliai – gėdingai nukriošę.

pj