Politika – kita kalba. Vadovaujant dešiniajai koalicinei vyriausybei, atėjusiai į valdžią gruodį, Austrija kurstė austras tiek namie, tiek užsienyje. Ji sukėlė įtūžį Italijai, dalydama pasus vokiškai kalbantiems Pietų Tirolio gyventojams, ir tokiu būdu atgaivino seniai palaidotą nesantaiką dėl buvusių Austrijos-Vengrijos imperijos teritorijos etninės ir kalbinės tapatybės. Ji supykdė Izraelį ir pamaldžius žydus, nustačiusi, kad ES viršūnių susitikimo pradžios data sutaptų su Jom Kipuro švente. Susiję straipsniai: Lucasas. Įdomūs Rusijos santykių su sąjungininkais vingiai Edwardas Lucasas. Futbolo čempionatas suteikė rusams menkai pažįstamą malonumą Vienas regioninės valdžios politikas iš kraštutinės dešiniosios Laisvės partijos, 6-ame dešimtmetyje įkurtos buvusių SS karininkų ir dabar priklausančios dviejų partijų valdančiajai koalicijai, neseniai netgi pasiūlė, kad košerinė mėsa būtų prieinama tik „registruotiems žydams“. Nemalonūs praeities prisiminimai – ne vien simboliniai – yra pakankamai blogas dalykas. Tačiau Austrijos kaip likusios Europos dalies diplomatinės ir saugumo partijos patikimumas atrodo vis menkesnis. Austrijos užsienio reikalų ministrė Karin Kneissl – aktyviai pasisakanti nepartinė konservatyvių pažiūrų veikėja – rugpjūčio viduryje pakvietė Vladimirą Putiną į savo vestuves (Rusijos lyderis į šį neva privatų renginį atvyko su kazokų choru), todėl kilo nuogąstavimų dėl Austrijos solidarumo su Ukraina. Tuo metu tarptautinė žiniasklaida pavėluotai susizgribo dėl šnipų skandalo, įtraukusio pagrindinę Austrijos saugumo ir kontržvalgybos tarnybą – BVT (Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung). Vasario 28-ąją policija surengė reidus BVT būstinėje ir aukšto rango darbuotojų namuose. Buvo paimta kompiuterių diskų. Pareigūnams buvo liepta atskleisti slaptažodžius ir mobiliųjų telefonų kodus. Dar labiau sukrečia, kad operaciją surengė policijos dalinys, paprastai tiriantis kišenvagių ir kitokių gatvės nusikaltėlių bylas. Jis visiškai neišmano žvalgybos arba saugumo reikalų. Tačiau jis pavaldus vienam Laisvės partijos savivaldos politikui. Laisvės partijos vidaus reikalų ministras Herbertas Kicklis sako, kad BVT peržengė savo įgaliojimus. Tačiau kaltinimai atrodo keisti. Vienas iš numanomų nusižengimų – operaciją, per kurią agentai slapta gavo 30 Šiaurės Korėjos pasų blankų iš vienos spaustuvės Austrijoje ir trijų perdavė Pietų Korėjos valdžiai. Daugeliui atrodytų, kad Vakarų šalies šnipų tarnyba turėtų užsiimti būtent tokiais dalykais. Ir priešingai – viešai aptarinėti tokius dalykus yra sukrečiantis protokolo pažeidimas, keliantis pavojų operacijoms, nukreiptoms prieš piktadarišką valstybę. Šį klausimą parlamentas imsis tirti rugsėjį. Nekalčiausias paaiškinimas – kad Laisvės partija, ilgą laiką buvusi politikos autsaiderė, siekia palikti savo pėdsaką valstybės institucijose ir nori atsikratyti Peterio Gridlingo, pagarbą užsitarnavusio buvusio Europolo kovos su terorizmu vadovo, dabar vadovaujančio BVT. Tamsesnė teorija sieja BVT vaidmenį stebint ryšius tarp Rusijos šnipų ir Austrijos kraštutinių dešiniųjų – įskaitant studentų brolijas (Burschenschaften), kurios ilgą laiką buvo itin nemalonaus Austrijos istorinio palikimo saugyklos ir, neatsitiktinai, palaiko glaudžius saitus su Laisvės partija. BVT šaltiniai ir šio neskaidraus pasaulio tyrimo metodai tikriausiai labai domintų Austrijos ultradešiniąją stovyklą ir jos šeimininkus Rusijoje. Dalį informacijos tarnyba gauna iš užsienio partnerių agentūrų, turinčių daug didesnių elektroninių ir žmogiškųjų pajėgumų žvalgybos duomenims rinkti. Nuogąstavimai, kad šioms paslaptims iškilo pavojus būti atskleistoms, lėmė Vakarų žvalgybos partnerių ryšių su Austrija pablogėjimą. Austrų politikai atrodo nesureikšminantys šių dalykų ir atmeta juos kaip sąmokslo teorijas. Juos į valdžią iškėlė prieš migrantus ir isteblišmentą nusistačiusi euroskeptiška banga, panašiai kaip ir kitas panašias partijas kitose šalyse. Ši banga dar gali toli pasklisti. Kam nerimauti dėl senų taisyklių, jeigu galima parašyti naujas? Vienos patrauklumas giriamas ne veltui. Tačiau besirūpinantieji Europos saugumu užuodžia ore tvyrantį gaižų ir sprangų kvapą.

