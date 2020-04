Žinutė, vartotojų pasidalinti socialiniame tinkle „Facebook“ Prieš koronavirusui pasiekiant plaučius, jis 4 dienas būna gerklėje. <...> Geriant daug vandens ir skalaujant gerklę karštu sūdytu arba parūgštintu vandeniu virusas bus pašalintas.

Kaip ir daugelis panašių pastaruoju metu socialiniuose tinkluose plintančių patarimų užsiimti savigyda namuose, šie veiksmai sveikatai greičiausiai nepakenktų, bet nuo COVID-19 veiksmingai taip pat neapsaugotų.

Kilmė



„Prieš koronavirusui pasiekiant plaučius, jis 4 dienas būna gerklėje. Tuo metu žmogui skauda gerklę, jis kosėja. Pasidalink, kad žmonės žinotų, nes tu gali išgelbėti kažkieno gyvybę“, – skelbiama žinutėje rusų kalba.

Viena tokių žinučių „Facebook“ buvo pasidalyta daugiau nei tūkstantį kartų, kitų vartotojų įdėti identiški pranešimai – po kelis šimtus kartų.

Joje pateikti patarimai – keleto prieš kurį laiką paneigtų teorijų plakinys. Viena jų – kad virusas kurį laiką būna gerklėje, kita – kad naująjį koronavirusą veikia aukšta temperatūra, dar viena – kad virusui įtaką daro vitaminas C.

Jos tekstas primena anksčiau kovo mėnesį socialiniuose tinkluose sparčiai išpopuliarėjusį paveikslėlį, ant kurio panaši informacija pateikiama anglų kalba.

Kas melas



Ne, virusas nepraleidžia 4 dienų gerklėje ir jo negalima pašalinti geriant daug vandens

Tokia išvada greičiausiai kilo dėl to, kad kai kurie, užsikrėtę naujuoju virusu, skundėsi gerklės skausmais, be to, šiam virusui būdingas simptomas – kosulys.

Vis dėlto, nors reguliariai gerti vandenį sveikatai nepakenks, nuo koronaviruso sukeltos infekcijos jis tikrai neapsaugos. Kaip portalui „The Guardian“ sakė epidemiologas Gideonas Meyerowitzas-Katzas, „tai – netiesa, kad virusinės infekcijos galima išvengti geriant vandenį. Jei ne dėl kitų priežasčių, tai dėl to, kad pagrindinis koronaviruso perdavimo būdas yra ant paviršių nusileidę lašeliai, o ne virusas, įstrigęs jūsų gerklėje“.

Be to, niekuo nepagrįstas ir žinutėje nurodytas 4 dienų laikotarpis. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, naujojo koronaviruso inkubacinis periodas gali siekti nuo 1 iki 14 dienų, bet dažniausiai trunka 5 dienas.

Panašų atsakymą portalui bbc.com pateikė ir epidemiologė Kalpana Sabapathy, patarimus gerti vandenį ir palaikyti gerklės drėgmę pavadinusi bandymu viską pernelyg supaprastinti.

Epidemiologės teigimu, infekcija dažniausiai prasideda tuomet, kai žmogus vienu ar kitu būdu susiduria su tūkstančiais ar milijonais virusinių dalelių, todėl mažai tikėtina, kad keleto dalelių sunaikinimas stemplėje turėtų kokią įtaką, nes virusas jau greičiausiai pateko į organizmą pro nosį įkvepiant ar užterštais pirštais palietus veidą.

Dažnas vandens gėrimas – prastas ginklas kovojant su virusu, nes pastarasis yra labai atsparus rūgščiai, kurią išskiria ką tik pavalgiusio žmogaus skrandis, taigi, net ir patekęs į skrandį, virusas niekur nedingsta ir netgi sugeba lengvai kolonizuoti užsikrėtusiojo žarnas.

Ne, gerklės skalavimas karštu ar parūgštintu vandeniu nepadės išvengti susirgimo

PSO, o taip pat ir kitų šalių – Jungtinių Valstijų, Kanados, Jungtinės Karalystės ir Australijos – sveikatos priežiūros institucijos nenurodo, kad skalauti gerklę – veiksmingas būdas išvengti arba gydyti naująjį koronavirusą. Su tuo sutinka ir nepriklausomi faktų tikrintojai africacheck.org ir factcheck.afp.com.

Pensilvanijos universiteto infekcinių ligų ekspertas Dr. Paulas Offitas portalui nytimes.com paaiškino, kad gerklės skalavimas jokiu būdu nesustabdys viruso patekimo į plaučius. Viskas, ką šis metodas gali padaryti, tai sumažinti uždegimą, o kartu su juo ir šiek tiek nuraminti gerklės skausmą.

