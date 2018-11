„Kalbant apie Ukrainą ir, beje, ne apie šalį, o būtent apie tą režimą, kuris dabar stovi prie šalies vairo, tai kalbėti apie veidrodines (priemones) paprasčiausiai baisu, todėl, kad jei kas nors pabandytų veidrodiniu principu pakartoti tai, kas dabar... vyksta Kijeve, tai galime prieiti iki beprotybės. O jei kalbėti nacionaliniu mastu, tai tiesiog prie kolapso“, – trumpoje spaudos konferencijoje sakė M. Zacharova. „Tie salto, kuriuos šiandien matome Kijeve ir bendrai, deja, Ukrainoje, tai visiška valstybės sandaros disfunkcija, kuri yra laukinių – negalima sakyti, kad neapgalvotų, – laukinių šalies vadovybės judesių pasekmė“, – pridūrė atstovė. „Kalbant apie šitą sprendimą (dėl uždraudimo įvažiuoti vyrams), jo komentaras telpa į tai, ką aš pasakiau“, – sakė M. Zacharova. Ukraina penktadienį apribojo įvažiavimą 16–60 metų Rusijos piliečiams vyrams, Maskvai praėjusį savaitgalį Kerčės sąsiauryje apšaudžius ir užėmus tris ukrainiečių karo laivus.

