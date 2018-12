Pasak TVF pranešimo, naujos programos tikslas – paremti Ukrainos vyriausybės ekonominę politiką, užtikrinti šalies ekonominį bei finansinį stabilumą. Jos trukmė – 14 mėnesių, o lengvatinio kreditavimo suma atitinka 3,9 mlrd. JAV dolerių. Pirmoji 1,4 mlrd. JAV dolerių dydžio išmoka bus pervesta nedelsiant, o likusi suma – dalimis, Ukrainai vykdant prisiimtus įsipareigojimus. Naujoji programa pakeitė 2015-ųjų pradžioje TVF patvirtiną 17,5 mlrd. JAV dolerių vertės programą ketveriems metams. Tačiau Ukraina gavo tik bemaž pusę pagal ją numatytų išmokų – iš viso 8,7 mlrd. JAV dolerių prilygstančią sumą. Finansavimas buvo sustabdytas 2017-ųjų pirmojo pusmečio pabaigoje dėl to, kad Kijevas nevykdė daug programos sąlygų. Naujasis Ukrainos susitarimas su TVF atvėrė jai galimybes sulaukti solidžios finansinės paramos iš Pasaulio banko ir Europos Sąjungos. Pasaulio bankas suteikė Ukrainai 750 mln. dolerių skolinimosi garantiją, kuri leis jai gerokai pigiau nei savarankiškai tarptautinėje kapitalo rinkoje pritraukti maždaug 1 mlrd. dolerių. Praėjusios savaitės pabaigoje Europos Komisija pervedė Ukrainai pirmąją 500 mln. eurų dydžio išmoką pagal rugsėjį patvirtintą naujos ES finansinės paramos programą, kurios vertė – 1 mlrd. eurų. Ukrainos premjeras Volodymyras Hroismanas trečiadienį pareiškė, jog TVF, Pasaulio banko ir ES parama suteiks galimybę jo šaliai jaustis užtikrintai 2019-aisiais – rekordinių išmokų kreditoriams metais, tęsti reformas bankininkystėje ir žemės rinkoje, pensijų, sveikatos apsaugos ir komunalinių paslaugų sistemose, aktyviau kovoti su korupcija.

