Tokį pareiškimą D. Trumpas padarė kreipdamasis į auditoriją Davose, kurioje buvo ir švedų paauglė klimato aktyvistė Greta Thunberg.

„Turime atmesti amžinus pražūties pranašus ir jų prognozes apie apokalipsę“, – sakė D. Trumpas, praėjus kelioms valandoms po to, kai G. Thunberg pareiškė Pasaulio ekonomikos forume, kad vyriausybės „iš esmės nieko“ nepadarė, kad pakeistų klimato kaitos kryptį.

Tuos, kurie perspėja dėl nekontroliuojamos klimato kaitos ir kitų ekologinių katastrofų, D. Trumpas pavadino „vakarykščių kvailų ateities pranašų įpėdiniais“.

D. Trumpas priminė, pasak jo, neišsipildžiusias praeities pranašystes, tokias kaip 7-ojo dešimtmečio perspėjimai dėl gyventojų pertekliaus arba 10-ojo dešimtmečio kalbos apie „naftos pabaigą“.

„Niekada neleisime socialistų radikalams sugriauti mūsų ekonomikos“, – pareiškė JAV prezidentas, veikiausiai kalbėdamas apie savo oponentus Demokratų partijoje prieš lapkritį įvyksiančius prezidento rinkimus.

Žodis Davose D. Trumpui buvo suteiktas netrukus po to, kai Šveicarijos prezidentas savo kalboje paragino pasaulį pasirūpinti mūsų planeta.

Tačiau JAV lyderis pareiškė, kad Jungtinės Valstijos yra „pirmutinės naftos ir gamtinių dujų gamintojos“.

Po to jis pažėrė skaičių, pasak jo, rodančių didžiules amerikiečių vartotojų santaupas, ir paragino Europą pirkti daugiau JAV energetikos produktų.

Naftos, dujų ir anglies produkcijos augimas „yra toks sėkmingas, kad Jungtinėms Valstijoms nebereikia importuoti energijos išteklių iš priešiškų šalių“, sakė jis.

„Mūsų sąjungininkai Europoje nebebūtų pažeidžiami“, jeigu „naudotųsi gausiais Amerikos ištekliais“, nurodė prezidentas.

Vis tik D. Trumpas paskelbė, kad Jungtinės Valstijos jungiasi prie naujos tarptautinės iniciatyvos, vadinamos „milijardo medžių“ projektu. Jis sakė norintis išsaugoti „Dievo tvarinių didybę ir natūralų mūsų pasaulio grožį“.

Tačiau toliau reikia eiti techninių inovacijų keliu ir nevaržyti ekonomikos augimo, sakė jis.

„Baimė ir abejonės nėra geras mąstymo būdas“, – pareiškė JAV vadovas.

DELFI primena, kad pernai internete žaibiškai išpopuliarėjo vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip klimato aktyvistė G. Thunberg lediniu žvilgsniu nužvelgia D. Trumpą.

Niujorke įvykusiame Jungtinių Tautų viršūnių susitikime dėl klimato kaitos 16-os metų amžiaus švedė sakė, kad ankstesnių kartų lyderiai pavogė jos vaikystę ir svajones.

Filmuotoje medžiagoje G. Thunberg stovi JT būstinės Niujorke fojė, kai atvyksta D. Trumpas.

Filmavimo kameros užfiksavo akimirką, kai paauglės veido išraiška pasikeičia iš smalsios į skleidžiančią nuožmų pyktį, pro šalį žingsniuojant Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentui.

