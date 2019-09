Niujorke įvykusiame Jungtinių Tautų viršūnių susitikime dėl klimato kaitos 16-os metų amžiaus švedė sakė, kad ankstesnių kartų lyderiai pavogė jos vaikystę ir svajones.

Filmuotoje medžiagoje G. Thunberg stovi JT būstinės Niujorke fojė, kai atvyksta D. Trumpas.

Filmavimo kameros užfiksavo akimirką, kai paauglės veido išraiška pasikeičia iš smalsios į skleidžiančią nuožmų pyktį, pro šalį žingsniuojant Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentui, skelbia „The Independent“.

D. Trumpas nesutinka su mokslo bendruomenės daugumos nuomone, kad klimato kaita yra realus reiškinys, ir atvirai šaiposi iš šios problemos, o vieną kartą net užsiminė, jog tai yra kinų pramanas.

Tapęs prezidentu, D. Trumpas deda didžiules pastangas sunaikinti savo pirmtako politiką, skirtą lėtinti klimato kaitą, pavyzdžiui, sumažino apribojimus dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų kiekio bei pateikė naujų dujų ir naftos telkinių žvalgybos sutarčių.

Pirmadienio vakarą JAV prezidentas užsipuolė jaunąją klimato aktyvistę, „Twitter“ paskelbęs vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota emocinga G. Thunberg kalba, ir parašęs sarkastišką komentarą, kad ji, regis, „yra labai laiminga“ ir laukia šviesios ateities.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO