Dėl D. Trumpo komandos kontaktų su Maskva per 2016-ųjų prezidento rinkimų kampaniją specialusis prokuroras Robertas Muelleris pradėjo tyrimą dėl galimo susimokymo ir trukdymo teisingumui. Be to, kelis analogiškus tyrimus vykdo Kongreso komitetai.

Rusijos klausimas persekioja D. Trumpo prezidentavimą pastaruosius dvejus metus, o jo naujausi komentarai rodo, jog jis nemato nieko bloga, kad amerikiečių kandidatas į politinį postą priima pagalbą iš užsienio.

„Manau, norėtumėt pasiklausyti... nieko bloga yra pasiklausyti“, – pareiškė D. Trumpas televizijai „ABC News“, paklaustas, ką darytų, jei tokios šalys kaip Rusija ar Kinija pasiūlytų jam tokios informacijos.

Jis neigė, kad tai prilygtų užsienio kišimuisi į JAV rinkimus.

„Tai ne kišimasis, (jei) jos turėtų informacijos, manau, priimčiau ją“, – teigė JAV vadovas.

„Jei manyčiau, kad kažkas negerai, galbūt kreipčiausi į FTB (Federalinį tyrimų biurą)", – pridūrė jis.

Nors specialiojo prokuroro tyrimo ataskaitoje pateikiama išvada, kad niekas iš amerikiečių nedalyvavo Rusijos bandymuose paveikti rinkimų rezultatus, R. Muelleris taip pat nustatė, jog D. Trumpas džiaugėsi, kad juodosios technologijos padės jam įgyti pranašumo.