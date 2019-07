SOHR: per Izraelio smūgius Sirijoje žuvo 15 žmonių

Per reidus, vėlai sekmadienį surengtus netoli Damasko ir Chomso provincijoje, žuvo kovotojai, bet kol kas neaišku, kaip tiksliai žuvo civiliai: per aviacijos smūgius ar po jų, nurodė Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR).

SOHR pranešė, kad buvo smogta iraniečių pozicijoms šalia Damasko, taip pat tyrimų centrui ir kariniam oro uostui į vakarus nuo Chomso miesto.

Chomse esama Libano šiitų sukarintos organizacijos „Hizbollah“ narių ir iraniečių kovotojų.

Vienas žuvusių kovotojų yra siras, o kiti – užsieniečiai iš įvairių šalių, sakė SOHR vadovas Rami Abdel Rahmanas.

Sirijos valstybinė naujienų agentūra SANA anksčiau pranešė, kad oro erdvės gynybos sistemoms sureagavus į Izraelio ataką žuvo keturi civiliai.

„Mūsų oro erdvės gynybos sistemos numušė priešo raketas, paleistas Izraelio lėktuvų... į mūsų pozicijas Chomse ir Damasko prieigose“, – nurodė SANA, remdamasi Sirijos kariniais šaltiniais.

Izraelio kariškių atstovė atsisakė komentuoti šiuos pranešimus.

Nuo 2011 metų, kai prasidėjo konfliktas Sirijoje, Izraelis šioje šalyje surengė šimtus antskrydžių, kurių taikiniai buvo prezidentui Basharui al Assadui lojalios pajėgos, taip pat režimo sąjungininkų Irano bei „Hizbollah“ kovotojai.