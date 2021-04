Skelbiama, kad Ukrainos sienos link gabenamos „Iskander“ raketos

Pranešime nurodoma, kad perdislokuojamos Centro karinės apygardos pajėgos. Sienos link juda tankai, pėstininkų kovos mašinos bei reaktyvinės salvinės sistemos „Uragan“.

„Janes“ teigimu, į Voronežo sritį, besiribojančią su Ukraina, atgabenta keletas raketų kompleksų „Iskander“. Greičiausiai jie priklauso 119-ajai raketų brigadai, dislokuotai Sverdlovsko srityje.

„Janes“ taip pat informuoja, kad į pietus nuo Voronežo įkurtas poligonas, kuriame yra tolimojo ryšio kompleksų ir lauko ligoninių. Kryme ir kaimyniniame Krasnodaro krašte stebimas analogiškas karių ir technikos telkimas, įskaitant pėstininkų kovos mašinas ir savaeigius minosvaidžius „Tiulpan“.

Šiuo atveju perdislokuojamos Pietų karinės apygardos pajėgos.

The first spot of the Iskander column comes from unsurprisingly from Tiktok on 25 MAR 2021 on the highway between Ekaterinburg and Chelyabinsk. Note the white camo and the number 121 on the first green transloader. pic.twitter.com/1o2A72ECEB