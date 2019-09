Bet iki šiol, nepaisant serijos melagingų signalų, apsikeitimas neįvyko; jeigu jis įvyks, tarp tų, kurie bus perduoti Rusijai, ieškokite šios pavardės: Volodymyro Cemacho.

V. Cemacho, anksčiau ėjusio priešlėktuvinės gynybos vado pareigas okupuotoje Donecko regiono dalyje ir vieno pagrindinių 2014 m. liepos 17 d. įvykių - Malaizijos oro linijų lėktuvo „Boeing MH17“ numušimo – liudininkų, įtraukimas į apkeičiamų kalinių sąrašą nusiųstų svarbų signalą dėl Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ketinimų tolesnėse derybose su Rusija. Toks signalas padėtų suprasti, ar V. Zelenskis planuoja laikytis savo pirmtako Petro Porošenkos nesutaikomos pozicijos ar ryžtis skausmingoms nuolaidoms siekiant nutraukti karą.

Manoma, kad bus apsikeista maždaug po 35 žmones iš kiekvienos pusės. Į Ukrainą turėtų grįžti pernai lapkritį Kerčės sąsiauryje Rusijos pagrobti dvidešimt keturi Ukrainos jūreiviai, keletas aktyvistų, sulaikytų Rusijos aneksuotame Kryme, įskaitant ir geriausiai iš jų visų žinomą kino režisierių Olegą Sencovą, ir du asmenys, nuteisti ilgam laikui už neva kovą prieš rusų pajėgas Čečėnijoje praėjusio šimtmečio dešimtajame dešimtmetyje. Rusija greičiausiai susigrąžins Kirilą Višinskį, propagandinės naujienų agentūros „RIA Novosti“ Ukrainos padalinio redaktorių, ir keletą separatistų kovotojų.

Vladimiras Cemachas (dešinėje) © Stopkadras

Abi šalys pirmą kartą prie kalinių apsikeitimo buvo priartėję liepos mėnesį, prieš Ukrainos parlamento rinkimus. Toks žingsnis galėjo buvo traktuojamas kaip geros valios ženklas, siunčiamas iš Kremliaus, prieš taikos derybas, bet politinis momentas buvo netinkamas. Rusijos prezidento Vladimiro Putino bičiulis ir sąjungininkas Viktoras Medvečiukas kovojo prieš naująją V. Zelenskio politinę partiją.

V. Medvečiukas aktyviai dalyvavo apsikeitimo derybose, tad sėkmingi mainai galėjo būti interpretuojami veikiau kaip V. Putino pagalba savo bičiuliui nei palankumas V. Zelenskiui. Be to, tarptautinis jūrų tribunolas reikalavo, kad Rusija išlaisvintų jūreivius besąlygiškai, ir apsikeitimas galėjo pakenkti V. Zelenskio paramai per rinkimus.

Susitarti nepavyko, bet derybos tęsėsi, idant V. Putinas ir V. Zelenskis galėtų susitikti, E Macrono pasiūlymu, rugsėjį vadinamosiose Normandijos formato derybose – tarpininkaujant Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui ir Vokietijos kanclerei Angelai Merkel. Rugpjūčio 30 dieną klaidingas signalas feisbuke, nuskambėjęs iš naujai paskirto, nepatyrusio Ukrainos generalinio prokuroro, privertė Ukrainos belaisvių giminaičius nuskubėti į vieną iš dviejų Kijevo oro uostų, kur jie nekantriai laukė lėktuvo su savo mylimaisiais artimaisiais. Tačiau toks skrydis nebuvo numatytas. Kažkuri grandis nesuveikė.

Keletas Ukrainos žiniasklaidos priemonių bei tinklaraštininkų, - tarp jų kelis aš pažįstu asmeniškai ir jais pasitikiu, - iškėlė prielaidą, esą Rusija sužlugdė susitarimą paskutinę minutę pareikalavusi, kad Ukraina iškeistų V. Cemachą, prieš du mėnesius Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) sulaikytą kaip potencialiai svarbų liudytoją MH17 katastrofos tyrime.

Kijevo oro uoste laukta grįžtančių kalinių iš Rusijos © Itar-Tass / Scanpix

V. Cemachas, kuris buvo separatistų oro gynybos vadas toje vietoje, kur 2014 metais buvo numuštas lėktuvas, galimai žino MH-17 numušimo aplinkybes; kaip nustatė olandų tyrėjų vykdomas tarptautinis tyrimas, lėktuvas buvo numuštas rusų gamybos raketos BUK iš separatistų teritorijos.

Rusija nepaliauja tvirtinti, jog nėra susijusi su lėktuvo numušimu, per kurį 298 žmonės, iš kurių dauguma olandai, žuvo, bet tyrimo grupė įvardino tris rusus, įtariamus šioje byloje. Ukrainos naujienų portalas thebabel.net publikavo laišką, tariamai paviešintą vyriausiojo tyrėjo Fredo Westerbeke‘ės, kuriame Ukrainos tyrėjams rugpjūčio 30 dieną nurodyta, kad V. Cemachas yra laikomas veikiau įtariamuoju nei liudininku ir kad jį reikėtų išlaikyti tolesnėms apklausoms.

Nyderlandų dienraštis NRC pirmadienį patvirtino laiško autentiškumą, bet pridūrė, kad, anot Nyderlandų prokuratūros, Ukraina gali laisvai iškeisti V. Cemachą, nes jis laikomas „Ukrainos kameroje remiantis Ukrainos iškelta byla“.

Rusijos šaltiniai, tiek oficialūs, tiek neoficialūs, nė karto nepaminėjo V. Cemacho planuoto kalinių apsikeitimo kontekste. Pirmadienį Maskvos dienraštis „Kommersant“, turintis neblogų Kremliaus šaltinių, pranešė apie pristabdomą apsikeitimą dėl teisinių niuansų, pavyzdžiui, nesutariama, ar ukrainiečių jūreiviai turėtų būti siunčiami namo su originalia Rusijos baudžiamosios bylos medžiaga ar jos kopijomis, taip pat dėl to, koks būtų oficialus apsikeitimo pagrindas. (Nei Rusijos, nei Ukrainos įstatymai nereguliuoja kalinių apsikeitimo su kitomis valstybėmis, o pilietybės klausimai ne vienoje belaisvių byloje yra painūs ir sunkiai sprendžiami).

Suprantamas oficialios informacijos apie apsikeitimą trūkumas trukdo išsiaiškinti, kas iš tikrųjų vyksta. Tačiau abi pusės teigia, kad derybos tęsiasi; tiek V. Putinas, tiek V. Zelenskis, regis, nenori nuvilti E. Macrono ir A. Merkel, kurie norėtų surengti taikos derybas šį mėnesį. Be apsikeitimo derybos būtų visiškai beviltiškos; abi pusės turi aiškiai parodyti norą rengti konstruktyvią diskusiją ir, jei būtina, eiti į kompromisus.

Jei mainai įvyks ir V. Cemachas bus parsiųstas į Rusiją, tai reikštų, kad V. Zelenskis siekia, pasinaudodamas savo gana ženkliu politiniu kapitalu – 70 proc. ukrainiečių jį palaiko – suteikti prioritetą humanitariniams reikalams, o ne Rusijos atsakomybei už jos padarytą žalą Rytų Ukrainoje.

Toks požiūris leidžia spėti, kad jis turbūt pritartų ir plataus masto separatistų amnestijai, vos tik „liaudies respublikos“ vėl prisijungtų prie Ukrainos, - būtent to Maskva ir reikalauja. V. Cemacho iškeitimas taip pat būtų ženklu, jog V. Zelenskio noras nutraukti karą – o tokį siekį karštai palaiko jo rinkėjai, - ima viršų ir nustumia į šalį visus kitus aspektus.

Jeigu V. Cemachas nebūtų įtrauktas į apsikeitimo procesą, tai galėtų reikšti vieną iš dviejų dalykų: kad Rusijos reikalavimas jį susigrąžinti buvo melagingas gandas ar kad V. Putinas nekantrauja atnaujinti taikos procesą, leidžiant MH-17 incidento tyrėjams turėti pagrindinį įtariamąjį. Jeigu mainai apskritai neįvyktų, toks posūkis sutrikdytų taikos procesą; V. Zelenskis būtų priverstas taikstytis su karo tąsa, neturint menkiausios realios vilties įšaldyti konfliktą ir užkirsti kelią tolesnėms žūtims.

Jaunajam Ukrainos prezidentui apsikeitimas kaliniais yra išbandymas; kad ir kokia būtų baigtis, tolesnė įvykių seka nustatys eigą žaidimo, kurį artimiausius ketverius metus jis turės žaisti prieš daug labiau patyrusį V. Putiną.