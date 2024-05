Rusijos pajėgos išmoko neutralizuoti Vakaruose gaminamus ypač taiklius ginklus: amerikiečiai jau ieško išeities

Pastarosiomis savaitėmis teko įsitikinti, kad Ukrainai perduota ypač tikslių ginklų klasei priskiriama vakarietiška karinė technika darosi vis mažiau efektyvi, ir to priežastis – Rusijos pajėgų sukuriamos kliūtys bei trukdžiai. Pavyzdžiui, „Excalibur“ sviedinių efektyvumas sumažėjo iki septynių procentų, o Ukrainą pasiekusios GLSDB raketos nuo tikslo nukrypsta jau ne per vieną–du, o net per dvidešimtį metrų. Problemų ėmė kelti ir vakarietiški dronai bei daugkartinėms raketų paleidimo sistemoms HIMARS skirti šaudmenys.