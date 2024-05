Prancūzijos prezidentas atvyko į neramumų krečiamą Naująją Kaledoniją

Po to, kai gegužės 14 d. prasidėjo riaušės, Prancūzija Naujojoje Kaledonijoje dislokavo 2 700 policijos pareigūnų ir keletą karinių dalinių. Salyne buvo įvesta nepaprastoji padėtis. Suskaičiuoti šeši žuvusieji, be to, buvo sulaikyta daugiau nei 200 žmonių. Pastarosiomis dienomis situacija pagėrėjo, tačiau gyventojai baiminasi, kad E. Macrono vizitas gali vėl pakurstyti smurtą.