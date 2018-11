Beveik kas savaitę vykstančioje, bet jau ramesnėje akcijoje dalyvavo keli tūkstančiai protestuotojų. Vis dėlto kai kurie demonstracijos dalyviai prisiartino prie stipriai saugomos pasienio užtvaros, mėtė į ją akmenis ir padegamąsias bombas. Gazos Ruožą kontroliuojantis islamistų judėjimas „Hamas“ pareiškė, kad protestai yra prislopinti, siekiant įvertinti, kiek sušvelninta Izraelio ir Egipto paskelbta blokada. Nuo kovo mėnesio „Hamas“ kone kas savaitę rengia protestus prie sienos, siekdamas Izraelio ir Egipto blokados panaikinimo. Blokada buvo įvesta islamistų judėjimui 2007 metais perėmus šios 2 mln. gyventojų turinčios palestiniečių teritorijos kontrolę ir nualino jos ekonomiką. Neseniai Izraelis leido Katarui nugabenti grynųjų pinigų „Hamas“ valstybės tarnautojams ir kuro Gazos jėgainei, tikėdamasis numalšinti smurtą pasienyje, kuris nusinešė 175 palestiniečių ir vieno Izraelio kario gyvybes. „Hamas“ pagrasino atnaujinti protestus, jeigu blokada nebus panaikinta. Nuo kovo Gazos Ruože žuvo mažiausiai 235 palestiniečiai – daugiausiai nuo Izraelio ugnies per susirėmimus pasienyje, taip pat nuo aviacijos ir tankų smūgių. Per šį laikotarpį žuvo du izraeliečiai kariai: vieną nušovė palestiniečių snaiperis, o kitas žuvo per nesėkmingai susiklosčiusią slaptą specialiųjų pajėgų operaciją anklavo teritorijoje.

