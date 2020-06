Išpuolius surengė radikalus islamo Talibanas.

Be to, per granatos sprogimą Gaznio provincijoje žuvo keturi vaikai. Pasak provincijos atstovo, vaikai žaidė su sprogmeniu, kai šis staiga sprogo. Dar trys vaikai buvo sužeisti.

Afganistano vyriausybė ir talibai planuoja taikos pokalbius, kad užbaigtų konfliktą šalyje. JAV ir Talibanas vasario 29 dieną Dohoje (Kataras) pasirašė susitarimą, kuris numato tarptautinių pajėgų išvedimą iš šalies bei turi atverti kelią taikos pokalbiams Afganistano viduje.