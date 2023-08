Susitikime Džidoje šeštadienį dalyvavo 40 šalių atstovai, įskaitant Ukrainos, JAV, ES, Kinijos, Indijos ir Turkijos. Prieš daugiau kaip 17 mėnesių Ukrainą užpuolusi Rusija kvietimo nesulaukė. Saudo Arabija palaiko gerus kontaktus ir su Rusija, ir su Ukraina ir pasisiūlė būti tarpininke.

Susitikime pradžioje buvo kalbama apie Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio „taikos formulės“ įgyvendinimą. Jos esmė yra reikalavimas išvesti Rusijos dalinius iš visos Ukrainos teritorijos. V. Zelenskis savo 10 punktų planą pristatė G20 viršūnių susitikime Balyje lapkričio mėnesį. Plane taip pat minimas tribunolas rusų karo nusikaltėliams teisti ir saugumo garantijos. Apie taikos derybos prižiūrint JT jame aiškiai neužsimenama.

Rusijos karas prieš Ukrainą

Rusai apšaudė Charkivo sritį, pranešama apie aukas Rusijos įsibrovėliai smogė Charkivo regionui valdomomis oro bombomis, dėl kurių žuvo du žmonės. Vėliau okupantai surengė antrą išpuolį – panaudojo kasetinius šovinius, dėl ko buvo sužeisti gelbėtojai ir policininkas.„Rusai keturiomis valdomomis oro bombomis apšaudė Krugliakivkos kaimą Kupjano rajone. Jie pataikė į privačius namus. Pirminiais duomenimis, du civiliai žuvo“, – sakė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas. „Telegram“ pažymima, kad per išpuolį buvo sužeisti penki žmonės.Vėliau Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenko pareiškė, kad rusai su kasetiniais šaudmenimis atakavo ir Kupjano rajoną.„Nuo oro bombardavimo užsidegė privatus namas. Žuvo 45 metų moteris ir 65 metų vyras. Dar du civiliai buvo sužeisti. Į smūgio vietą atvykus teisėsaugos pareigūnams ir greitosios pagalbos darbuotojams , priešas vėl apšaudė kasetiniais šaudmenimis. Sužeisti 2 Valstybinės pagalbos tarnybos gelbėtojai ir Charkovo srities policijos tyrėjas“, – rašė Klymenko „Telegram“ kanale.https://t.me/ermaka2022/3396?single

Po Rusijos atakos į gyvenamąjį daugiaaukštį žuvo 5 asmenys Po Rusijos raketų atakų prieš Pokrovską sužeistųjų skaičius išaugo iki 31, įskaitant 1 vaiką. Tarp jų yra 19 policijos pareigūnų, 5 Valstybinės pagalbos tarnybos gelbėtojai. Žuvo 5 žmonės. Nuolaužų analizė tęsiama, pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenko.Pranešama, kad per atakas Pokrovske apgadinti devynių ir penkių aukštų pastatai, privataus sektoriaus gyvenamieji pastatai, viešbutis, restoranai, parduotuvės, administraciniai pastatai.https://twitter.com/den_kazansky/status/1688603781468917760?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1688603781468917760%7Ctwgr%5Efb173c9b52bec40b656518ac9bd5164486b7b648%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-russia-war-latest-12541713

Zaporižios srityje sunaikintas Rusijos sraigtasparnisUkrainos kariuomenė sunaikino Rusijos sraigtasparnį Ka-52. Tai atsitiko Zaporižios srities Robotyno rajone.Remiantis duomenimis iš atvirų šaltinių, vienas toks sraigtasparnis kainuoja 16,1 milijono dolerių arba 484 milijonus rublių.https://t.me/otarnavskiy/190

Pentagonas: suremontuoti visi Ukrainai skirti tankai „Abrams“Visų Ukrainai skirtų tankų „Abrams“ remontas jau baigtas. Tai pirmadienį pareiškė Pentagono atstovas Dougas Bushas.„Jie jau suremontuoti. Dabar turi būti nugabenti į Europą ir Ukrainą, kartu su šaudmenimis, atsarginėmis dalimis, įranga“, - sakė pareigūnas per spaudos konferenciją, komentuodamas 31 tanko „​ M1A1 Abrams“ pristatymą Ukrainai. Anot jo, terminas, kada šios mašinos gali pasiekti Ukrainą, tebėra „ankstyvas ruduo“.Sprendimą nusiųsti Ukrainai tankų „Abrams“ sausio mėnesį paskelbė JAV prezidentas Joe Bidenas. Iš pradžių manyta, kad jų pristatymas gali užtrukti netgi ilgiau kaip metus, tačiau ukrainiečių prašymu terminas buvo sutrumpintas, kai jie sutiko vietoj iš pradžių planuotų „M1A2 Abrams“ gauti suremontuotus senesnės versijos tankus „M1A1 Abrams“.Remontą atliko tankų gamintojas koncernas „General Dynamics“. Jau gegužę Vokietijoje pradėti Ukrainos kariškių mokymai, skirti „Abrams“ priežiūrai ir logistikai.Kaip sakė D. Bušas, JAV pavyko padidinti artilerijos šaudmenų gamybą iki dabartinio 24 tūkst. vienetų per mėnesį lygio (nuo 14 tūkst. iki šiol). Tikimasi, kad netrukus šaudmenų gamyba pasieks 28 tūkst., „orientuojantis į daugiau kaip 80 tūkst. kitais metais“, pridūrė pareigūnas.Įprastinių 155 mm sviedinių haubicoms atsargų mažėjimas buvo viena iš priežasčių, dėl kurių JAV nusprendė perduoti Ukrainai kasetinių šaudmenų. Jie turi užpildyti spragą, kol JAV gynybos pramonė atitinkamai padidins sviedinių gamybą.

Rusijos ir Kinijos užsienio reikalų ministrai per pokalbį telefonu aptarė „karštas temas“Tęsiantis karui Ukrainoje, Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas vėl kalbėjosi telefonu su kolega iš Kinijos Wang Yi. Buvo aptarta virtinė „karštų temų“, įskaitant „Ukrainos krizę“, pirmadienį pranešė Rusijos užsienio reikalų ministerija.Abiejų diplomatijos vadovų pokalbis telefonu vyko po savaitgalį Saudo Arabijoje surengto Ukrainos klausimui skirto susitikimo, kuriame Kinija dalyvavo, tačiau į kurį Rusija nebuvo pakviesta. Pekinas laikomas vienu svarbiausių Maskvos partnerių.Rusija, kuri šiuo metu yra okupavusi apie 20 proc. Ukrainos valstybės teritorijos, kritikavo susitikimą Džidoje. Tokie susitikimai nedalyvaujant Maskvai „neturi nė mažiausios pridėtinės vertės“, – aiškino Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova.Dvi dienas trukusiame susitikime Saudo Arabijoje 40 šalių atstovai, įskaitant Ukrainos, diskutavo apie galimą taikų sprendimą Rusijos užpultai šaliai. Kinijos dalyvavimą jame diplomatai įvertino kaip ypatingą laimėjimą.Po Wang Yi pokalbio su S. Lavrovu Kinijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad Kinija nori išlaikyti savo nepriklausomą ir nešališką poziciją dėl Ukrainos. Kinija esą visuose daugiašaliuose tarptautiniuose forumuose bus „objektyvus ir racionalus balsas“ ir „aktyviai skatins taikos derybas“.

Rusai apšaudė Donecko sritį: pranešama apie aukasVolodymyras Zelenskis pirmadienio vakarą „Telegram“ kanale paskelbė apie rusų ataką Donecko srityje. Anot jo, yra žuvusių.„Pokrovsko miestas, Donecko sritis. Donbasas, iš kurio Rusija bando palikti tik suskaldytus ir apdegusius akmenis. Du raketų smūgiai. Nukentėjo paprastas gyvenamasis namas. Deja, yra aukų. Įvykio vietoje dirba gelbėtojai ir visos reikalingos tarnybos. Žmonių gelbėjimas tęsiasi.Turime sustabdyti Rusijos terorą. Kiekvienas, kuris kovoja už Ukrainos laisvę, gelbsti gyvybes. Kiekvienas pasaulyje, kuris padeda Ukrainai, nugalės teroristus kartu su mumis. Rusija turės atsakyti už viską, ką padarė šiame siaubingame kare“, – rašo Ukrainos prezidentas. Skelbiama, kad smogta gyvenamajam pastatui. https://t.me/V_Zelenskiy_official/7295

Ukraina: per pastarąją parą Kupiansko kryptimi apšaudyta 508 kartus Kupiansko kryptimi Rusijos pajėgos per pastarąją parą 508 kartus apšaudė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pozicijas ir 14 kartų panaudojo kovinius lėktuvus.Tai pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Rytų grupės atstovas spaudai Serhijus Čerevatas, praneša „Ukrinform“.„Per šią dieną rusai 12 kartų bandė šturmuoti mūsų pozicijas Petropavlivkos, Sinkivkos, Peršotravnevės apylinkėse Kupiansko kryptimi. Tai buvo veltui. Jie panaudojo visų tipų ir kalibrų artileriją, apšaudė mūsų pozicijas 508 kartus ir įsiveržė kovos lėktuvais ir sraigtasparniais 14 kartų“, – sakė Čerevatas.Pasak jo, 34 įsibrovėliai žuvo ir 82 buvo sužeisti atremiant Rusijos atakas. Atstovas taip pat pažymėjo, kad Ukrainos gynėjai numušė naujausią priešo tanką T-90, sunaikino du minosvaidžius.

Zelenskis atsakė, ar karas bus perkeltas į Rusijos teritorijąVolodymyras Zelenskis dar kartą pabrėžė, kad užpuolikai rusai privalo palikti Ukrainos teritoriją.Prezidentas V. Zelenskis, komentuodamas Ukrainos karių atsakomąjį puolimą, pareiškė, kad Ukraina neplanuoja perkelti karo į Rusijos teritoriją. Jis pabrėžė, kad tai niekada nebuvo tikslas, nes Ukraina išlaisvina tik savo teritorijas, rašo UNIAN. „Rusija, skirtingai nei mes, gali baigti šį karą greičiau, be nereikalingų aukų. Kad jie galvotų ne apie mūsų, o apie nereikalingas savo kariuomenės aukas. Jie turi palikti mūsų teritoriją. Ukraina nesiruošia tęsti karo šioje teritorijoje. Tai niekada nebuvo mūsų tikslas. Mes išlaisviname tik savo teritorijas. Jie turi, kur grįžti. Bet mes neturime. Jie turi, kur eiti, o mes ne. Nes čia vienintelė mūsų žemė“, – sakė jis interviu Lotynų Amerikos žiniasklaidai, rašo Argentinos leidinys „La Nacion“.V. Zelenskis taip pat pakomentavo Ukrainos karių kontrpuolimą. Jis pabrėžė, kad nors operacija vyksta lėčiau, nei norėtųsi, iniciatyva yra Ukrainos rankose.

Ukrainos URM paneigė informaciją, esą 40–60 proc. šalies diplomatų negrįžta į tėvynęUkrainos užsienio reikalų ministerija pareiškė, jog žiniasklaidoje skelbiama informacija, kad 40-60 proc. šalies diplomatų negrįžta į tėvynę, neatitinka tikrovės.„Leidinys „Zerkalo nedeli“ paskelbė naujieną, kad esą 40-60 proc. ukrainiečių diplomatų negrįžta į Ukrainą. Ši informacija visiškai neatitinka tikrovės. Iš tikrųjų situacija tokia: nuo 2022 metų vasario 24 d., pasibaigus komandiruotėms, 18 karjeros diplomatų, taip pat 15 darbuotojų, dirbusių pagal sutartis, paliko Užsienio reikalų ministeriją ir negrįžo į Ukrainą. Pastaroji kategorija buvo įdarbinta užsienyje nustatytam laikotarpiui be įsipareigojimo toliau dirbti Užsienio reikalų ministerijoje. Tad jei mes kalbame apie diplomatinės tarnybos sistemą, negrįžo 18 žmonių“, – į agentūros „Interfax-Ukraina“ paklausimą atsakė Ukrainos URM.Pasak jos atstovų, Ukrainos diplomatinėse įstaigose užsienyje iš viso dirba 1485 žmonės.„Tad negrįžusieji iš tikrųjų tesudaro 1 proc.“, – pridūrė URM atstovai.Jie pabrėžė, kad užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba laikosi aiškios pozicijos: visi be išimties diplomatai privalo vykdyti URM įsakymus grįžti į šalį, pasibaigus jų komandiruotėms.„Pažymėtina, kad „Zerkalo nedeli“ publikacija, kurioje pateikiama melaginga informacija, sutapo su Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos pradėta diskreditavimo kampanija prieš Ukrainos diplomatus“, – pridūrė ministerijos atstovai.Anksčiau leidinys „Zerkalo nedeli“ paskelbė straipsnį, kuriame rašoma, kad nuo 2022 metų pradžios iš Ukrainos ambasadų užsienyje negrįžo nuo 40 iki 60 proc. diplomatų.

Kinija nori išlaikyti „nešališką poziciją“ dėl UkrainosPasisakydama už politinį sprendimą kare, Kinija teigia, kad nori išlaikyti savo nepriklausomą ir nešališką poziciją dėl Ukrainos. Tai, remiantis Užsienio reikalų ministerijos pranešimu, Kinijos diplomatijos vadovas Wang Yi per pokalbį telefonu pirmadienį pareiškė savo Rusijos kolegai Sergejui Lavrovui. Kinija esą visuose daugiašaliuose tarptautiniuose forumuose bus „objektyvus ir racionalus balsas“ ir „aktyviai skatins taikos derybas“, informuoja agentūra „Reuters“.Prieš tai ministerija pranešė, kad tarptautiniai pokalbiai dėl taikaus Ukrainos krizės sprendimo Saudo Arabijoje savaitgalį prisidėjo prie tarptautinio konsensuso stiprinimo.Sekmadienį pasibaigusiuose pokalbiuose Džidoje dalyvavo daugiau kaip 40 šalių, įskaitant Kiniją, Indiją, JAV, taip pat Europos šalis. Rusija į konsultacijas nebuvo pakviesta.

Atviroje jūroje sprogo mina, kurią bangos nešė į Odesos pakrantęAtviroje jūroje sprogo mina, kurią audra nešė į Juodosios jūros pakrantę Odesos srityje.Kaip rašo „Ukrinform“, Ukrainos pietų gynybos pajėgos tai pranešė pirmadienį „Telegram“ kanale.Kariškiai užfiksavo sprogimą, būdami už daugiau kaip kilometro nuo vandens stulpo.Ukrainos pareigūnai įspėja piliečius, kad minų pavojus tebėra didelis.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, dar vieną jūrinę miną audra išmetė į Juodosios jūros pakrantę Mykolajivo srityje. Gynybos pajėgų specialistai ją sunaikino kontroliuojamu sprogdinimu.https://t.me/odesacityofficial/20179

Lenkijos pasienio apsauga prašo daugiau karių sienos su Baltarusija apsaugaiLenkijos pasienio apsauga prašo dar 1 000 karių sienos su Baltarusija apsaugai. To priežastis – daugybė migrantų bandymų neteisėtai kirsti sieną.Pasienio apsauga paprašė kariuomenės skirti kareivių, pirmadienį Varšuvoje sakė vidaus reikalų viceministras Maciejus Wasikas. „Pasienyje mums reikia daug daugiau pajėgų“, – pareigūną citavo agentūra PAP.M. Wasikas apkaltino baltarusių pasieniečius organizuojant neteisėtą pabėgėlių sienos kirtimą. „Tai būtų neįmanoma be Baltarusijos institucijų dalyvavimo“, – teigė jis. Pasienyje esą daugėja ir atvejų, kai pabėgėliai užpuola pasieniečius ir kareivius.Prie Lenkijos rytinės sienos su Baltarusija, kuri yra ir ES bei NATO išorės siena, ankstesniais duomenimis, jau sutelkta 5 000 pasieniečių ir 2 000 karių. Jie turėtų sulaukti 500 policininkų paramos.Pasienio tarnybos duomenimis, šeštadienį sieną kirsti mėgino 160 migrantų, sekmadienį – 147. Pasak pasienio apsaugos vado Tomaszo Pragos, šiais metais atitinkami skaičiai yra gerokai didesni nei 2022-aisiais. Jis nelegalią migraciją pavadini Baltarusijos vykdomo hibridinio karo dalimi. Žmonės iš Afganistano. Sirijos, Bangladešo, Šri Lankos, Alžyro ir kitų šalių mėgina pert Baltarusiją patekti į Lenkiją, o t. y. į ES.Baltarusijoje pasirodžius Rusijos privačiai kariuomenei „Wagner“, Lenkijos ginkluotosios pajėgos karinei sienos apsaugai jau permetė papildomų dalinių į rytus.

Zelenskis: Rusija gali likti be laivų, jei ir toliau atakuos Ukrainos uostusRusija iki karo pabaigos liks be laivų, jei ir toliau atakuos Ukrainos uostus.Kaip praneša „Ukrinform“, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tai pareiškė interviu Lotynų Amerikos žiniasklaidai.Kaip pažymėjo V. Zelenskis, Maskva užblokavo Juodąją jūrą, ypač Ukrainos teritorinius vandenis. Todėl Ukraina dabar turi įrodyti, kad turi teisę importuoti ir eksportuoti prekes savo teritoriniuose vandenyse.„Jei Rusija ir toliau dominuos Juodojoje jūroje ir ją blokuos, naudodama raketas, tai Ukraina darys tą patį, o tai yra teisingas mūsų galimybių gynimas. Jei jie ir toliau šaudys, tai, nors mes neturime tiek daug ginklų, iki karo pabaigos jie gali likti be laivų. Būtent tai norime jiems parodyti“, – pabrėžė prezidentas.Anot jo, dabar okupantai rusai negali laimėti, todėl nori įstumti Ukrainą į aklavietę, naudodami ginklus ir smurtą. „Ukraina tikrai reaguos į bet kokius išpuolius prieš civilius gyventojus ir grūdų koridorius“, – pareiškė V. Zelenskis.Prezidentas pabrėžė, kad Maskva bando vykdyti Juodosios ir Azovo jūrų kolonizacijos politiką, bet ji neturi teisės spręsti, ką Ukraina gali gaminti ir eksportuoti.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Rusija smogiamaisiais bepiločiais orlaiviais atakavo pietinius Odesos srities rajonus. Dėl Rusijos kariuomenės atakų kilo gaisrai uostų ir pramoninės infrastruktūros objektuose, nukentėjo elevatorius.Pažymima, kad dronai buvo paleisti iš Azovo jūros per Juodąją jūrą.Pietų operatyvinės karinės vadovybės atstovai pridūrė, kad priešas specialiai mėgina sunaikinti Dunojaus uostų infrastruktūrą, atakuodamas elevatorius ir grūdų saugyklas.

Rusijos kariškiai apšaudė Nikopolį, yra aukųRusijos kariškiai apšaudė Dnipropetrovsko srities Nikopolio miestą, vienas žmogus žuvo, o dar vienas buvo sužeistas.Tai pirmadienį pranešė Ukrainos generalinio prokuroro biuras, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Vadovaujant Dnipropetrovsko srities prokuratūrai, pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo, susijusio su tyčiniu nužudymu (Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 2 dalis).Pasak tyrėjų, rugpjūčio 7 d. Rusijos kariškiai du kartus apšaudė Nikopolį. Preliminariais duomenimis, buvo šaudoma iš vamzdinės artilerijos.Žuvo 36 metų vyras, dar vienas vietinis gyventojas sužeistas.Nukentėjo privatūs namai, ūkiniai pastatai, automobiliai, elektros perdavimo linijos ir dujotiekis.Imamasi priemonių šalies agresorės kariuomenės įvykdytam nusikaltimui užfiksuoti.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Rusijos kariškiai pastarąją parą apšaudė devynis Ukrainos regionus.https://t.me/Yevtushenko_E/4837

Rusija praneša apie teritorinius laimėjimus Ukrainos šiaurės rytuose, Kyjivas tai neigiaRusija pareiškė pasiekusi teritorinių laimėjimų palei frontą prie Kupjansko Ukrainos šiaurės rytuose. Per praėjusias tris dienas rusų kareiviai 11 km ilgio atkarpoje įsiveržė „tris kilometrus gilyn į priešo gynybą“, pirmadienį Maskvoje pareiškė Gynybos ministerija. Kariuomenė esą pagerino savo padėtį palei tenykštį frontą ir toliau atremia Ukrainos kontratakas.Tuo tarpu Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar pranešė, kad ukrainiečių pajėgoms pavyko sustabdyti Rusijos dalinių veržimąsi, be kita ko, Kupjanske. „Kupjansko sektoriuje priešas ieško silpnų vietų mūsų gynyboje“, – rašė ji „Telegrame“ tinkle.Ukrainos ginkluotosios pajėgos teritoriją aplink Kupjansko miestą Charkivo srityje praėjusį rugsėjį atsikovojo iš Rusijos. Rusija jau kelias savaites iš naujo intensyvina savo atakas regione.

Ukrainos generolas: rusai panaudojo cheminius šaudmenis Novodanylivkos rajonePraėjusią parą, rugpjūčio 6-ąją, Rusijos kariškiai panaudojo cheminius šaudmenis Novodanylivkos rajone (Zaporižios sritis).Tai pirmadienį „Telegram“ kanale pranešė Taurijos operatyvinės-strateginės kariuomenės grupuotės vadas generolas Oleksandras Tarnavskis, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Priešas, pažeisdamas visas konvencijas, tebenaudoja cheminius šaudmenis“, – pareiškė O. Tarnavskis.Jis informavo, kad praėjusią parą priešas du kartus apšaudė Novodanylivkos gyvenvietę iš reaktyvinių salvinės ugnies sistemų šaudmenimis, kuriuose buvo cheminės medžiagos (tikriausiai chlorpikrino). Laimė, žmonės nenukentėjo.„Rusai daro viską, kad sustabdytų mūsų judėjimą. Bet jiems nepavyks“, – sakė O. Tarnavskis.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, praėjusią savaitę Rusijos pajėgos suintensyvino apšaudymus Ukrainos rytuose ir ten paleido beveik pusę milijono šaudmenų.

Į Ukrainos karių mokymo misiją JK išvyko trečioji Lietuvos karių pamainaLietuvos kariuomenė praneša , kad šeštadienį į tarptautinę Ukrainos karių mokymo misiją „Interflex“ Jungtinėje Karalystėje išvyko trečioji Lietuvos karių pamaina.Skelbiama, kad mokymo grupė suformuota iš dešimties Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos (LKM) karių, penkių – Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro, dviejų – Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko ir Daktaro Jono Basanavičiaus Karo medicinos tarnybos kario.„Mokymo grupės tikslas bazinių karinių mokymų metu perteikti žinias ir įgūdžius Ukrainos kariams, kurie reikalingi išgyventi ir sėkmingai kovoti mūšio lauke. Kariams bus organizuojami ginklų valdymo, šaudybos, technikos atpažinimo, medicinos ir inžineriniai mokymai, vyks pratybos, susijusios su taktiniais veiksmais apgyvendintoje ir miškingoje vietovėje“, – mintimis dalijosi Lietuvos karinio mokymo grupei misijoje vadovaujantis LKM Brigados generolo Kazio Veverskio poligono viršininkas mjr. Kęstutis Čekavičius.Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos vadas įteikė išvykstantiems kariams Lietuvos valstybės vėliavą ir palinkėjo garbingai atstovauti Lietuvos valstybei, profesionaliai perteikti savo žinias ir įgūdžius Ukrainos kariams.

Mykolajivo srityje per audrą jūra išmetė į krantą dar vieną jūrinę minąMykolajivo srityje audra į Juodosios jūros krantą išmetė dar vieną jūrinę miną.Pietų operatyvinė karinė vadovybė, kuria remiasi „Ukrinform“, tai pranešė pirmadienį feisbuke.Gynybos pajėgų specialistai miną sunaikino kontroliuojamu sprogdinimu. Prieiga prie pavojingo objekto aptikimo vietos šiuo metu yra apribota.Pietų operatyvinės karinės vadovybės duomenimis, nuo metų pradžios Gynybos pajėgos Juodosios jūros pakrančių vandenyse aptiko mažiausiai 31 miną.Kariškiai pabrėžia, kad, stojus audringiems orams, minų pavojus Juodosios jūros pakrantėje gerokai išauga.Daugeliu atvejų minos sprogsta, susidūrusios su kitais objektais tiesiog vandenyje arba išmestos į krantą.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, liepos pabaigoje į paplūdimį Odesos srityje bangos išmetė jūrinę miną.

Po susitikimo dėl Ukrainos – reakcija iš nepakviestos RusijosPo savaitgalio derybų Saudo Arabijoje, kuriose Maskva nedalyvavo, Rusija pirmadienį pareiškė, kad taikos susitarimas su Ukraina įmanomas tik tuo atveju, jei Kyjivas sudės ginklus.Džidoje vykusiame aukščiausiojo lygio taikos susitikime dalyvavo maždaug 40-ies šalių, įskaitant Kiniją, Indiją, JAV ir Ukrainą, atstovai.Rusija, kuri nebuvo pakviesta, pareiškė, kad sprendimas įmanomas, jei Ukraina „nutrauks karo veiksmus ir teroristinius išpuolius“ ir jei Vakarų šalys nutrauks ginklų tiekimą Kyjivui.Ji taip pat paragino Ukrainą perduoti Maskvai savo okupuotas teritorijas.„Turi būti patvirtinti pirminiai Ukrainos suvereniteto pagrindai – neutralios, neprisijungusios ir nebranduolinės valstybės statusas“, – sakoma Užsienio reikalų ministerijos atstovės spaudai Marijos Zacharovos pareiškime.Praėjus daugiau nei metams po Maskvos pradėtos karinės invazijos Ukrainoje, Kyjivo pajėgos tęsia ilgai lauktą kontrpuolimą, siekdamos susigrąžinti okupuotas teritorijas.

Rusija priešiškai sureagavo į Ukrainos sprendimą ant žymios skulptūros Kyjive iškelti savo nacionalinį herbąRusijos užsienio reikalų ministerija pasmerkė Ukrainos sprendimą ant Kyjive stūksančios žymios „Motinos tėvynės“ skulptūros skydo iki šiol buvusį sovietinį herbą su kūju ir pjautuvu pakeisti savo nacionaliniu herbu, informuoja CNN.Ukrainos vyriausybė minėtus pokyčius įgyvendino sekmadienį. Šalies kultūros ministerija teigė mananti, kad tai duos pradžią „naujam mūsų kultūros ir identiteto atgaivinimo etapui, galutiniam sovietinių ir rusiškų simbolių bei naratyvų atmetimui“.Į permainas tinkle „Telegram“ sureagavo Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova. „Kyjive ant „Motinos tėvynės“ paminklo buvo pritvirtintas trišakis. Tai yra visa Kyjivo režimo ir jo vedamų kiborgų esmė. Motinos pervadinti negalima. Ji yra viena. Ją galima tik mylėti. O jie nežino kaip“, – tvirtino M. Zacharova.102 metrų aukščio skulptūra yra pagaminta iš plieno. Jos statybos darbai buvo pradėti 1979 m. Paminklas vaizduoja moterį, kuri laiko kardą ir skydą. Ant pastarojo iki šiol buvo pritvirtintas sovietinis herbas.

Iš Rusijos susigrąžinti dar 22 ukrainiečių karo belaisviaiUkraina susigrąžino dar 22 karius iš Rusijos, kur jie buvo laikomi kaip karo belaisviai. Taip teigia prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas, kuris šią žinią pranešė „Telegram“.„Šiandien iš nelaisvės namo grįžo dar 22 Ukrainos kariai. Tai ginkluotųjų pajėgų kariai, du iš jų – karininkai, kiti – kontraktininkai ir puskarininkiai. Jie dalyvavo mūšiuose įvairiose kryptyse. Tarp paleistųjų yra sužeistųjų“, – rašė A. Jermakas.Pasak jo, vyriausiam iš paleistų gynėjų yra 54 metai, o jauniausiam – 23 metai.„Visiems išlaisvintiesiems bus taikomas fizinės ir psichologinės reabilitacijos, reintegracijos kursas, jie gaus būtiną gydymą, padedant medicinos specialistams“, – sakė prezidento kanceliarijos vadovas.Jis išreiškė padėką Karo belaisvių globos koordinaciniam štabui už pastangas. „Turime įvykdyti prezidento užduotį ir susigrąžinti visus savo žmones“, – pabrėžė A. Jermakas.Kaip pranešė „Ukrinform“, gegužės mėnesį Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui pavyko patvirtinti šimtų dingusių ukrainiečių nelaisvės faktą.https://t.me/uniannet/107356

Charkivo srityje apšaudytas kaimas, yra aukųRusijos pajėgos apšaudė Charkivo srityje esantį Kučerivkos kaimą. Du žmonės žuvo, o dar trys buvo sužeisti.Kaip informuoja „Ukrinform“, tai tinkle „Telegram“ pareiškė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas.„Rusai apšaudė Kučerivkos kaimą Kupjansko rajone, pataikydami į namą. Gauta pranešimų apie du žuvusius ir tris sužeistus žmones“, – parašė jis.

Ukraina sučiupo Rusijos agentę, planavusią apšaudymą per Zelenskio vizitąUkrainos saugumo tarnyba praneša, kad Rusijos agentė buvo sulaikyta už tai, kad prisidėjo planuojant apšaudyti Mykolajivo sritį per prezidento Volodymyro Zelenskio vizitą.Saugumo tarnyba atskleidė, kad sulaikyta Rusijos žvalgybai dirbusi informatorė, kuri rinko duomenis prieš neseniai vykusią Ukrainos prezidento V. Zelenskio oficialią kelionę į Mykolajivo sritį.Ji bandė nustatyti numatomą Ukrainos valstybės vadovo maršrutą regione.Tačiau tarnyba prevenciškai rinko informaciją apie moters žvalgybinę ir ardomąją veiklą ir ėmėsi papildomų saugumo priemonių, rašo rbc.ua.Ukrainos saugumo tarnyba sulaikė rusų bendrininkę, kai ji bandė perduoti agresoriams žvalgybos duomenis.Tyrimo išvados atskleidė, kad Rusijai dirbusi moteris yra Očakivo gyventoja, anksčiau dirbusi pardavėja vienoje iš regiono karinių dalinių karinės paskirties prekių parduotuvių.Siekdama rinkti žvalgybinę informaciją, ji keliavo po regiono teritoriją ir filmavo objektus, be to, bandė slapta gauti reikiamos informacijos, naudodamasi asmeniniais ryšiais, ypač regiono socialinėse įstaigose.Ukrainos prezidento V. Zelenskio vizitas Mykolajivo srityje vyko liepos 27 d., jis aplankė ir Očakivo miestą.https://t.me/RBC_ua_news/60602

Britų žvalgyba: Rusija toliau pasitelkia daug orlaivių, tačiau šie nėra veiksmingiRusijos karinės oro pajėgos toliau nuosekliai dislokuoja nemažus išteklius, kad paremtų sausumos operacijas Ukrainoje. Nepaisant to, tai neturi lemiamo operatyvinio poveikio. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, tai savo naujausioje žvalgybos duomenų suvestinėje pareiškė Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija.Kaip teigiama, vasaros laikotarpiu Rusijos taktiniai koviniai orlaiviai per dieną įprastai atlieka po daugiau kaip 100 skrydžių, tačiau dėl Ukrainos oro gynybos grėsmės jiems beveik visuomet tenka veikti virš Rusijos kontroliuojamos teritorijos.Ministerija pažymi, kad Rusija bandė įveikti šią problemą vis dažniau pasitelkdama laisvakrites bombas su pritvirtintais įrenginiais, galinčiais padidinti nuotolį. Orlaiviai gali paleisti šiuos sviedinius už daugybės kilometrų nuo taikinių, tačiau jie dar nėra pademonstravę nuoseklaus tikslumo.Suvestinėje nurodoma, kad kai Ukraina pradėjo savo pietinį kontrpuolimą, Rusijos atakos sraigtasparniai parodė savo efektyvumą. Tačiau pastarosiomis savaitėmis Rusija, regis, yra mažiau pajėgi pietuose sugeneruoti veiksmingą taktinę oro galią.

Baisi naktis Chersone: Rusija apšaudė gyvenamuosius pastatus, yra žuvusiųjų ir daug sužeistųjųRusijos kariuomenė apšaudė gyvenamuosius pastatus Chersone. Pasak Chersono miesto karinės administracijos vadovo Romano Mročko, šiąnakt kelis kartus buvo užpulti visi regiono centro rajonai.„Priešas vėl ir vėl terorizuoja civilius Chersono gyventojus. Smūgiuota į daugiabutį. Vienas žmogus žuvo, dar 12 buvo sužeisti. Visiems nukentėjusiesiems buvo suteikta medicininė pagalba", – sakė jis.Pasak Chersono regiono karinės administracijos vadovo Oleksandro Prokudino, naktis miestui buvo labai sunki.https://twitter.com/United24media/status/1688448567583580160/photo/1

Mariupolyje rusai dalina humanitarinę pagalbą „ten pat, kur pernai krovė žmonių kūnus“Rusijos okupacinės pajėgos Mariupolyje šalia prekybos centro įrengė humanitarinės pagalbos punktą, nors būtent ten prieš metus jie krovė nužudytų vietos civilių gyventojų kūnus. Taip teigia Mariupolio mero patarėjas tremtyje Petro Andriuščenka.„Kairysis krantas, Laisvės prospektas, prekybos centras „Ščyryj kum“. Dvi nuotraukos iš tos pačios vietos vienerių metų skirtumu“, – parašė jis „Telegram“ prieraše prie paskelbtų nuotraukų.Pasak P. Andriuščenkos, pernai rusai į tą vietą atveždavo neatpažintus Mariupolio gyventojų lavonus iš kairiojo kranto apylinkių. Lavonų sankaupa buvo likviduota praėjusių metų liepos pabaigoje arba rugpjūčio pradžioje.„Antroje nuotraukoje matyti marginalizuoti Mariupolio Ždanovo rajono gyventojai, kurie per 40 laipsnių karštį, tikėdamiesi gauti nemokamą butelį ko nors, atėjo į prekybos centrą, kuriame prieš metus rusai krovė jų kaimynų kūnus“, – sakė mero patarėjas.Jo nuomone, Rusijos vykdomą gyventojų marginalizavimo politiką Mariupolyje galima laikyti sėkminga. „Per metus paversti žmones marginalizuota banda... Deja, jiems didele dalimi pavyko“, – rašė P. Andriuščenka.Kaip pranešta anksčiau, Rusijos agresija Mariupolyje sukėlė vieną didžiausių humanitarinių katastrofų naujausių laikų istorijoje. Beveik 90 proc. miesto buvo sugriauta dėl priešo apšaudymų. Normalus elektros, vandens ir dujų tiekimas taip ir nebuvo atkurtas. Kartu okupantai stengiasi nugriauti subombarduotus daugiabučius, kad paslėptų savo nusikaltimų pėdsakus.

Gubernatorius: virš Rusijos Kalugos srities sunaikintas dronasVirš Rusijos Kalugos srities buvo sunaikintas dronas, pirmadienį pranešė vietos gubernatorius Vladislavas Šapša, kuriuo remiasi „Sky News“.Pareigūnas tinkle „Telegram“ tvirtino, kad bepilotį numušė Rusijos oro gynybos sistema. Žmonės ir infrastruktūra esą nenukentėjo.Kalugos sritis ribojasi su Maskvos regionu.Kas paleido šį droną, kol kas neaišku. Ukraina naujausio incidento iškart nekomentavo.Kyjivas retai viešai prisiima atsakomybę už atakas Rusijos viduje ar Rusijos kontroliuojamose teritorijose.

Zelenskis: per savaitę Rusija prieš Ukrainą panaudojo 65 raketas ir 178 dronusPer praėjusią savaitę Rusijos teroristai prieš Ukrainą panaudojo 65 skirtingas raketas ir 178 dronus, įskaitant 87 bepiločius „Shahed“.„Vien per šią savaitę Rusijos teroristai prieš mus jau panaudojo 65 skirtingas raketas ir 178 dronus, įskaitant 87 „Shahed'us“. Nemažai jų numušėme“, – sekmadienį savo vakariniame kreipimesi pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.Valstybės vadovas pabrėžė, kad Ukraina darys viską, jog dar labiau sustiprintų savo padangių skydą.„Čia, mūsų padangėse, mes galime įrodyti, kad teroras pralaimi. Tai įrodyti galime mes visi kartu – visi partneriai. Labai svarbi kiekvieno partnerio atsakinga pozicija tiekiant oro gynybos sistemas ir joms skirtas raketas“, – pažymėjo V. Zelenskis.Jis pridūrė, kad Ukrainai reikalinga visapusiška apsauga nuo teroro, jog vėliau nereikėtų galvoti, kaip nuo jo apsaugoti kitas valstybes. Pasak prezidento, Ukraina gali laimėti šią kovą, o Ukrainos padangių skydas ilgainiui užtikrins visos Europos saugumą.

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 250 240 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. rugpjūčio 7 d. šioje šalyje jau neteko maždaug 250 240 karių, įskaitant 540 kariškių, kurie buvo nukauti per pastarąją parą. Tai pirmadienio rytą feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Štabo duomenimis, per minėtą laikotarpį Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino 4 244 Rusijos tankus (+7 per pastarąsias 24 val.), 8 270 (+8) šarvuotųjų kovos mašinų, 4 977 (+12) artilerijos sistemas, 709 (+4) daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 467 (+1) priešlėktuvinės gynybos sistemas, 315 lėktuvų, 311 sraigtasparnių, 7 451 (+10) automobilį, 18 laivų, 4 154 (+28) dronus, 735 (+1) specialiosios technikos vienetus ir 1 377 (+18) sparnuotąsias raketas.Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys intensyvūs mūšiai.

Ukrainos kariuomenė patvirtino, kad smogė svarbiems Rusijos maršrutams į KrymąUkrainos kariuomenė patvirtino, kad sekmadienį smogė tiltams, jungiantiems Krymą su Rusijos okupuotomis Pietų Ukrainos teritorijomis.Kaip praneša CNN, Ukrainos ginkluotosios pajėgos tinkle „Telegram“ pareiškė, kad buvo nusitaikyta į „du svarbius susisiekimo maršrutus“ – Chersono sritį su Krymu jungiantį Čongaro tiltą ir mažesnį tiltą į pusiasalį iš Ukrainos Heničesko miesto.Rusijos remiami pareigūnai ir Rusijos valstybinė žiniasklaida anksčiau skelbė, kad kaltė dėl smūgių tiltams tenka Kyjivui. Rusijos primestas okupuotų Chersono srities teritorijų vadovas apkaltino Ukrainą atakai pasitelkus britų perduotas raketas „Storm Shadow“.

Analitikai apie smūgių pasekmes tiltams pietuose: okupantams saldu nebusRugpjūčio 6 d. Ukrainos ginkluotosios pajėgos atakavo du svarbiausius automobilių tiltus, jungiančius okupuotą Krymą ir okupuotą Chersono sritį. Suduoti smūgiai privertė rusus nukreipti automobilių srautą iš trumpesnių rytinių maršrutų į ilgesnius vakarinius, akcentuoja Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) įsikūrusio Karo studijų instituto (ISW) analitikai.„Ukrainiečių atakos prieš tiltus kritiškai svarbiose rusų sausumos susisiekimo linijose yra Ukrainos blokavimo kampanijos, skirtos sukurti sąlygas tolesnėms lemiamoms kontrpuolimo operacijoms vykdyti, dalis. Smūgiai, tikėtina, neapibrėžtam laikui nutrauks Rusijos kareivių, išteklių ir įrangos, reikalingos kritiškai svarbioms rusų gynybos operacijoms Zaporižės srities vakarinėje dalyje bei Zaporižės ir Donecko sričių pasienyje, gabenimą iš okupuoto Krymo“, – teigiama ataskaitoje.ISW analitikai daro prielaidą, kad tilto per Heničesko sąsiaurį apgadinimo mastas, tikėtina, privers Rusijos pajėgas karinį transportą iš Arabato nerijos nukreipti ilgesniais vakariniais maršrutais tarp okupuoto Krymo ir okupuotos Chersono srities.„Didžioji dalis (jeigu ne visas) rusų automobilių transporto srauto tarp Krymo ir Chersono sričių judės išilgai arba labai arti vienos iš greitkelio M-17 (tarp Išunės ir Armiansko) 20 kilometrų ilgio atkarpų. Tai pagrindinė Rusijos sausumos susisiekimo linijų siaura vieta. Tikėtina, kad dėl to ženkliai sutriks logistika, prasidės vėlavimai, formuosis spūstys“, – pažymėjo analitikai.ISW akcentuoja, kad Ukrainos pajėgos taip pat didina pastangas perimti Rusijos karinio jūrų laivyno taikinius, susijusius su Rusijos materialiniu techniniu aprūpinimu Juodojoje jūroje.„Ukrainos oficialieji asmenys nuolatos skelbė, kad yra atsidavę tikslingo Rusijos karinių takinių blokavimo kampanijai, siekiant pabloginti Rusijos pajėgų materialinį techninį aprūpinimą ir gynybinius pajėgumus bei sukurti palankias sąlygas tolesnėms Ukrainos kontrpuolimo operacijoms vykdyti“, – primena analitikai.

Žuvo buvęs Ukrainos parlamentarasBuvęs Ukrainos parlamento Aukščiausiosios Rados narys Serhijus Slabenko žuvo per mūšį Zaporožės fronte, paskelbė vyriausybė.Jis Aukščiausiojoje Radoje dirbo 2002–2006 m. Per savo kadenciją jis pirmininkavo Teisės politikos komiteto Teismų, teisminių procesų ir teismų reformos pakomitečiui.2006–2009 metais dirbo Voluinės advokatūros kvalifikacinės ir drausmės komisijos atestacijos rūmų pirmininko pavaduotoju, o 2015–2020 metais – Voluinės apygardos tarybos atstovu.Pasak Voluinės naujienų tarnybos, S. Slabenko žuvo rugpjūčio 4 d. Zaporožės sektoriuje. Jo kūnas namo bus parvežtas rugpjūčio 7 d.

Ukraina savo piliečiams atidarė kontrolės punktą pasienyje su RusijaUkraina pasienyje su Rusija atidarė pasienio kontrolės punktą Kolotilovka-Pokrovka, uždarytą nuo karo pradžios. Šiuo maršrutu ukrainiečiai galės grįžti į kontroliuojamą Ukrainos teritoriją per Sumų sritį, rašo UNIAN.„Nuo vakar vėl pradėjo veikti perėjimo punktas prie Belgorodo ir Sumų regionų sienos“, –pranešė Reintegracijos ministerijos spaudos tarnyba.Pažymima, kad humanitarinis koridorius Kolotilovka– Pokrovka veiks siekiant įvažiuoti į Ukrainą tiems, kurie grįžta iš laikinai okupuotų teritorijų.