Bendrame pranešime, kurį palaikė ir Kinija, sakoma, kad šis raketos bandymas buvo surengtas praėjus vos trims savaitėms po to, kai Pchenjanas paleido balistinę raketą virš Japonijos, ir mažiau nei dviem savaitėms po šešto ir galingiausio šios uždaros valstybės branduolinio bandymo. JT Saugumo Taryba „griežtai smerkia šiuos paleidimus, ir smerkia KLDR (Šiaurės Korėją) už jos pasipiktinimą keliančius veiksmus bei reikalauja, kad KLDR nedelsdama nutrauktų tokius veiksmus“, sakoma pranešime. Visgi jame neužsimenama apie galimą sankcijų griežtinimą. Manoma, kad penktadienį virš Japonijos praskriejusi balistinė raketa buvo iki šiol ilgiausią atstumą nuskriejusi Pchenjano raketa. Ji buvo paleista praėjus kelioms dienoms po to, kai Jungtinių Tautų Saugumo Taryba šiai uždarai valstybei įvedė jau aštuntą sankcijų paketą. Naujų baudžiamųjų priemonių Pchenjano atžvilgiu buvo imtasi už jo šeštą ir kol kas galingiausią branduolinį bandymą, surengtą rugsėjo pradžioje. JAV Ramiojo vandenyno štabas nustatė, kad penktadienį Pchenjanas paleido vidutinio nuotolio balistinę raketą (IRBM). Pasak pareigūnų, šis balistinės raketos bandymas nekėlė grėsmės Guamui, JAV teritorijai Ramiajame vandenyne, kurį apšaudyti raketomis prieš kurį laiką grasino Šiaurės Korėjos režimas.

