JT Saugumo Taryba balsuos dėl Afganistano rezoliucijos

Priėmus rezoliuciją, be kita ko, būtų padidintas spaudimas Talibanui leisti žmonėms saugiai palikti šalį. Saugumo Taryba į posėdį rinksis 22.00 val. Lietuvos laiku.

Veto teisę turinčios šalys Rusija ir Kinija, diplomatų duomenimis, per derybas savaitgalį buvo atviros susitarimui. Tačiau ar rezoliucija tiktai bus priimta, neaišku. Tam reikalingi 9 iš 15 balsai „už“. Be to, projekto neturi vetuoti nuolatinės narės JAV, Kinija, Rusija, Prancūzija ir Didžioji Britanija.

Rezoliucijos projekte pabrėžiama, kad Afganistanas neturi tapti uostu teroristams ir jų išpuolių planams. Taip pat pabrėžiama būtinybė, kad, be kita ko, Jungtinėms Tautoms būtų suteikta nekliudoma humanitarinė prieiga.