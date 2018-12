Tai buvo pirma oficiali Kabulo reakcija į išvakarėse pasirodžiusią informaciją, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas nusprendė iš Afganistano išvesti didelį skaičių amerikiečių karių. „Jei jie pasitrauks iš Afganistano, tai neturės jokios įtakos saugumui, nes per pastaruosius ketverius su puse metų afganistaniečiai visiškai jį kontroliavo“, – socialiniuose tinkluose paskelbė A. Ghani atstovas Haroonas Chakhansuri.

