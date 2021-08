Gazos Ruože sužeistas palestinietis prieš naują protestą mirė

Šeštadienį kilus neramumams buvo sužeista dešimtys žmonių, įskaitant izraeliečių policininką, kurio būklė dabar yra kritinė. Palestiniečių ministerija informavo, kad dabar mirė 32 metų palestinietis Osama Khaleda Deaihas, pašautas Izraelio pajėgų.

Izraelio kariuomenė nurodė reagavusi ugnimi ir kitomis priemonėmis į „palestiniečių riaušininkų“ veiksmus. Per susirėmimus palestiniečiai svaidė per sieną žyminčią tvorą sprogmenis ir bandė per ją lipti.

Gazos Ruožą valdantis islamistų judėjimas „Hamas“ pranešė, kad tarp sužeistųjų yra į galvą pašautas 13 metų berniukas ir kad jo būklė yra kritinė.

Palestiniečių frakcijos šiame anklave ragina dalyvauti trečiadienį 17 val. (ir Lietuvos laiku) prasidėsiančiame naujame proteste prie sienos, netoli Gazos Ruožo pietuose esančio Kan Juniso miesto.

Izraelio kariškiai paskelbė vėlai šeštadienį sustiprinę sienos su Gazos Ruožu apsaugą ir smogę „Hamas“ taikiniams šioje teritorijoje, kuriai žydų valstybė taiko griežtą blokadą nuo 2007 metų, kuomet į valdžią atėjo šis islamistų judėjimas.

Izraelis antradienio naktį surengė naujų antskrydžių Gazos Ruože, iš jo teritorijos palestiems padegamiesiems balionams sukėlus gaisrų žydų valstybės pietuose.

Apie žmones, nukentėjusius per naujausius Izraelio smūgius, pranešimų nebuvo.

Protestai rengiami trys mėnesiai po neformalių paliaubų, užbaigusių 11 dienų trukusį, didžiausią pastaraisiais metais „Hamas“ ir Izraelio konfliktą.