„Denisas Pušilinas gavo 60,86 proc. balsų, negaliojančių balsalapių dalis – 1,34 procento“, – per spaudos konferenciją nurodė O. Pozdniakova ir pridūrė, kad D. Pušilino judėjimas „Donecko respublika“ DLR „parlamente“ gavo 74 vietas iš 100. Kitos 26 vietos atiteko judėjimui „Laisvasis Donbasas“. D. Pušilinas pareiškė, kad separatistų vyriausybės prioritetai bus integracija su Rusija, kova su korupcija ir ekonomikos plėtra. Regionui jis vadovauja nuo rugpjūčio, kai per sprogdinimą vienoje Donecko kavinių žuvo separatistų „prezidentas“ Aleksandras Zacharčenka. Kijevas ir jo sąjungininkai Vakaruose savaitgalį įvykusius rinkimus Donecke ir kaimyninėje „Luhansko liaudies respublikoje“ (LLR) smerkė kaip parodiją, bet Rusija tvirtino, kad tai yra žingsnis į priekį šiems regionams siekiant nepriklausomybės. Vašingtonas ir Briuselis prašė Rusijos neleisti įvykti šiems rinkimams ir teigė, kad jie dar labiau trukdys pastangoms užbaigti konfliktą, per pastaruosius ketverius metus nusinešusį daugiau kaip 10 tūkst. gyvybių. 2014 metais Rusija atplėšė nuo Ukrainos ir aneksavo Krymą, be to, parėmė separatistų sukilimą Rytų Ukrainoje. Kijevas tai laiko bausme už posūkį Vakarų link. Nors intensyvios kovos jau baigėsi, konfliktas reguliariai pareikalauja karių ir civilių gyvybių. Taikos derybos atsidūrė aklavietėje, o Vakarų remiami 2015 metų susitarimai iš esmės yra žlugę. Maskva, kuri neigia kaltinimus karių ir ginklų siuntimu į Rytų Ukrainą, tvirtino, jog rinkimai buvo būtini siekiant užpildyti valdžios vakuumą, atsiradusį po Donecko separatistų lyderio A. Zacharčenkos nužudymo. Maskva dėl šio nužudymo kaltino Ukrainą, o Kijevas tai aiškino vidaus nesutarimais tarp separatistų. Pasak analitikų, sekmadienį balsavimai sudarys sąlygas Maskvai separatistinių regionų lyderius skelbti demokratiškai išrinktais atstovais būsimose derybose su Kijevu, nors nedaug kas tikisi, kad merdintis Ukrainos taikos procesas greitu laiku bus atgaivintas.

