Anglijoje mokiniai bus mokomi „apsauginiuose burbuluose“

Jei mokykloms neužteks resursų, tėvams gali tekti siųsti vaiką į kitą mokyklą.

Kiekviena klasė turės nuolatinį mokytoją, o patys mokiniai mokysis toje pačioje patalpoje siekiant apriboti koronaviruso plėtros galimybę.

Pagal vyriausybės trijų etapų planą, pradinių klasių mokiniai turėtų sugrįžti į mokyklas nuo birželio 1 d., tačiau mokinių ir jų tėvų susibūrimai prie mokyklų vartų bus ribojami.

Mokyklų valymas ir dezinfekavimas bus sustiprintas, durys atvertos, o žmonių eismas koridoriuose organizuojamas viena kryptimi, kur tai bus įmanoma. Taip pat mokyklos administracija turės užtikrinti, jog tualetų patalpose nesibūriuotų pernelyg daug žmonių.

Nors mokinių tėvai bus raginami siųsti savo vaikus į mokyklas nuo kito mėnesio pradžios, tačiau tėvams, kurie dėl koronaviruso neleis savo vaikų į mokyklas, nebus taikomos sankcijos nei iš mokyklų, nei iš savivaldybių pusės.

JK vyriausybės teigimu, nors nuo birželio pradžios vaikams bus saugu sugrįžti į mokyklas, tačiau bendras vaikų skaičius mokyklose toliau bus ribojamas.

Mokytojų profesinės sąjungos kritikuoja vyriausybės planus atverti mokyklas jau kitą mėnesį bei teigia, kad vyriausybės lūkesčiai, kad mokytojai patys pasidarys apsaugines veido kaukes yra įžeidimas.

Anglijos mokyklos yra uždarytos nuo kovo 20 d. Šiuo metu mokyklas lanko tik 2 proc. mokinių, visi kiti – mokosi nuotoliniu būdu.

Mokyklų atvėrimą vyriausybė motyvuoja mokslininkų išvadomis, jog vaikai iki 11 metų mažiau linkę užsikrėsti koronavirusu, o juo užsikrėtusieji perserga švelnia forma.

Velso vyriausybė jau paskelbė, kad neatvers mokyklų birželo 1 d., Škotija neketina atidaryti mokyklų iki šių metų rugpjūčio, o Šiaurės Airija kol kas neturi konkrečios mokyklų atidarymo datos.

JK vyriausybė pristatė karantino priemonių švelninimo planą



Jungtinės Karalystės vyriausybė pirmadienį paskelbė „atsargų veiksmų planą“, kaip švelninti prieš septynias savaites dėl koronaviruso įvestą karantiną Anglijoje, kuriame viena svarbiausių rekomendacijų gyventojams – dėvėti apsaugines veido kaukes.

Tačiau autonominės Škotijos ir Velso vyriausybės pasirinko atsargesnę strategiją ir reikalauja, kad gyventojai liktų namuose, siekiant pažaboti infekcijos protrūkį.

Šiaurės Airija savo rekomendacijas turėtų paskelbti antradienį, skelbia žiniasklaida.

Didžiosios Britanijos premjeras Borisas Johnsonas pareiškė, kad dabartinė tvarka yra švelninama pagal „kruopščiai suplanuotą“ veiksmų planą.

Vienas pirmųjų punktų, numatytų 50 puslapių plane, yra leidimas nuo trečiadienio žmonėms nevaržomai sportuoti lauke. Žmonės taip pat galės susitikti su vienu asmeniu, negyvenančiu jų namuose, ir lankytis rekreacinėse vietose.

Asmenys, dirbantys statybų, gamybos ar kitose rankų darbo reikalaujančiose srityse, yra raginami sugrįžti į darbą. Tuo metu galintiems dirbti iš namų siūloma likti namuose.

Vyriausybė taip pat rekomenduoja žmonėms dėvėti apsaugines veido kaukes uždarose patalpose, tokiose kaip parduotuvės ar viešasis transportas.

Per antrąjį etapą, anksčiausiai nuo birželio 1 dienos, numatoma atidaryti vaikų darželius ir mokyklas vaikams iki 11 metų. Taip pat tuo metu galėtų atsidaryti ir nebūtiniausių prekių parduotuvės.

Kultūros renginiai ir sporto klubai, kuriuose užsiėmimai vyksta ne už uždarų durų, taip pat turėtų atsidaryti nuo birželio 1 dienos, o „bent jau dalį“ likusio verslo, įskaitant barus, numatoma atidaryti nuo liepos 4 dienos.

Saugus sugrįžimas



Sekmadienį vakare per televiziją šio plano detales apžvelgęs B. Johnsonas paragino gyventojus griežtai laikytis socialinio atstumo ir vengti būti arčiau kaip už 2 metrų nuo kitų žmonių.

Jis taip pat pranešė apie planus įvesti 14 dienų karantino reikalavimą į Britaniją oro transportu atvykstantiems žmonėms, kad būtų išvengta naujų infekcijų įvežimo iš užsienio.

„Šiuo planu siekiama sugrąžinti normalų gyvenimą, kiek tai yra įmanoma, kuo greičiau ir kuo didesniam kiekiui žmonių, bet taip, kad tai būtų saugu“, – kalbėjo jis kalbos įžangoje.

„Turime pripažinti, kad gyvenimas bus kitoks, bent jau artimiausioje ateityje“, – pridūrė B. Johnsonas. Premjeras taip pat perspėjo, kad „bandant susigrąžinti dalykus, kurie mums yra svarbiausi gyvenime, saugumas turi būti pirmoje vietoje“.

Tačiau opozicinės partijos, profesinės sąjungos ir verslo lyderiai sako, kad šiose naujose vyriausybės rekomendacijose trūksta aiškumo. Jie taip pat išreiškė susirūpinimą dėl į darbą sugrįžtančių žmonių saugumo.

Škotijos ir Velso vyriausybės nusprendė neatsisakyti reikalavimų gyventojams likti namuose, nes šiose srityse registruojama daugiau užsikrėtimo naujuoju koronavisuru atvejų nei kitose JK vietose.

Škotijos ir Velso gyventojams tebegresia baudos už išėjimą iš namų be svarbios priežasties. Tiesa, žmonėms leidžiama išeiti į lauką mankštintis, bet ne ilgiau nei valandą; taip leidžiama eiti į darbą arba būtiniausių produktų į parduotuvę. Be to, galima išeiti padėti labiausiai pažeidžiamiems žmonėms.

Britanija yra tarp labiausiai pandemijos paveiktų pasaulio valstybių. Vyriausybė oficialiai užregistravo daugiau kaip 32 tūkst. mirties atvejų, susijusių su žmonėmis, kuriems testais buvo nustatyta COVID-19. Pirmadienį buvo paskelbta apie 210 naujų mirties atvejų.

Tikrasis nuo COVID-19 mirsių žmonių skaičius yra daug didesnis. Nacionalinės statistikos biuras (ONS), kuris skaičiuoja visus mirties atvejus ir kas savaitę atnaujina informaciją apie periodus iki dviejų ankstesnių savaičių, nustatė, kad 32 tūkst. riba buvo pasiekta balandžio pabaigoje.

Vyriausybės vyriausiasis patarėjas mokslo reikalams Patrickas Vallance'as sakė, kad bus nuolat vertinamas pakeitimų poveikis užkrečiamumui.

„Pagrindinis mokslo rekomenduojamas dalykas yra vengti atkurti ryšius tarp namų ūkių“, kad virusas neplistų tarp jų, sakė jis žurnalistams.

Pagrindinės opozicinės Leiboristų partijos lyderis Keiras Starmeris sakė, kad B. Johnsono plane yra daug neatsakytų klausimų, ir paragino pateikti daugiau gairių darbo vietoms.

Didžiosios Britanijos profesinių sąjungų federacijos „Trades Union Congress“ vadovė Frances O'Grady sakė, kad darbdaviams ir darbuotojams duota mažai laiko pasirengti. Pasak jos, pranešimas yra „receptas chaosui“.

Apie pakeitimus paskelbta oficialių skaičių analizei parodžius, kad mažiau kvalifikuotiems darbininkams kai kuriose Britanijos dalyse tikimybė mirti nuo koronaviruso atrodo didesnė nei įstaigų darbuotojams.

Šis vertinimas yra naujausias ženklas, kad COVID-19 poveikis Britanijoje reikšmingai skiriasi priklausomai nuo socialinių ir ekonominių kriterijų, įskaitant etninę priklausomybę.