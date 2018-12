Jos pranešime pažymima, jog aviacijos smūgis buvo suduotas trečiadienį vakare Davlatabado rajone. Per antskrydį žuvo talibų vadai mula Khalidas, mula Rasoulas ir mula Niazas, o dar 13 kovotojų buvo sužeisti. Ministerijos duomenimis, šalyje per pastarąją parą iš viso buvo įvykdyta 11 operacijų prieš Talibaną. Afganistano aviacija surengė 115 antskrydžių, per kuriuos buvo nukauta 39 ekstremistų, o dar 25 buvo sužaloti.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.